Gutachten zur Zukunft der OSK: Erste Ideen und Forderungen veröffentlicht

Die Oberschwabenklinik (OSK) mit ihren drei Standorten soll sparen – doch wie kann das gehen, ohne dass die Gesundheitsversorgung leidet? Antworten soll ein Gutachten des BAB-Instituts bringen, das Ende April fertig sein wird. Nun wurden erste Zwischenergebnisse bekannt gegeben.

Zum Hintergrund: Vergangenes Jahr verkündete die OSK-Geschäftsführung, die Klinik müsse effizienter werden. Schließungen beziehungsweise Verkleinerungen der Außenstandorte Bad Waldsee und Wangen standen im Raum. Im Herbst entschied der Kreistag, dass ein Gutachten erst einmal Klarheit schaffen soll, wie die Gesundheitsversorgung der Zukunft im Landkreis aussehen soll.

OSK veröffentlicht erste Einblicke

Eine wichtige Vorarbeit für dieses Gutachten leisten die sogenannten Fokusgruppen bestehend aus Beschäftigten der OSK, niedergelassenen Ärzten, Pflegeeinrichtungen und anderen Bürgerinnen und Bürgern. In den vergangenen Wochen teilten die Fokusgruppen dem BAB-Institut mit, wie die Zukunft der Gesundheitsvorsorge in der Region aussehen sollte.

Nun gibt eine Pressemitteilung der OSK einen ersten Einblick in die Ergebnisse der Arbeit des BAB-Institus mit den Fokusgruppen. Das Meinungsbild sei über die Gruppen hinweg relativ einheitlich gewesen, berichtet Achim Momm vom BAB-Institut. Das große Thema sei die Befürchtung vor einem Verlust einer ortsnahen Grund- und Notfallversorgung gewesen.

Eine zentrale Forderung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei daher, dass es an einer gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum nicht fehlen darf. Bevor es zu Verlagerungen kommt, sollten neue Angebote geschaffen werden, so die Botschaft.

Die Fokusgruppen hätten kritisiert, dass das ambulante Notfallsystem im Landkreis nicht ausreicht, da es nicht rund um die Uhr geöffnet ist. Laut BAB hätten die Teilnehmer Medizinische Versorgungszentren, also größere Gemeinschaftspraxen verschiedener Fachrichtungen, als eine mögliche Alternative erwähnt.

Forderungen der Hausärzte

Daneben seien Einrichtungen ähnlich den Polikliniken in der DDR oder auch Nachbarschaftshilfe und Sozialstationen für Menschen, die Hilfe, aber kein Krankenhaus brauchen, genannt worden. Erwähnt worden sei auch ein von Hebammen geleiteter Kreißsaal.

Die niedergelassenen Ärzte hätten in den Fokusgruppen außerdem berichtet, dass es schwer sei, Patienten am EK Ravensburg stationär unterzubringen, was in Wangen und Bad Waldsee leichter falle. Viele Operationen seien ambulant möglich, aber es gebe dafür kaum Möglichkeiten außerhalb der Krankenhäuser.

Falls sich die OSK verkleinert, hoffen die Fokusgruppen laut BAB-Institut ganz allgemein auf eine Verbesserung der Angebote, die zwischen der heutigen stationären und ambulanten Versorgung angesiedelt sind.

Eine Idee: Einrichtungen, in denen kleinere chirurgische Eingriffe möglich sind oder in denen wohnortnah fachärztliche Sprechstunden abgehalten werden. Krankenhäuser würden dorthin beispielsweise Urologen, Kardiologen oder Orthopäden entsenden.

Fokusgruppen haben aber auch Wissenslücken

Die teilnehmenden Pflegedienste hätten außerdem betont, dass der Abbau Strukturen von Strukturen angesichts der altermden Gesellschaft ungünstig seien. Bevor vorhandene Strukturen abgebaut würden, müssten Alternativen zur Verfügung stehen. Schon heute sei die Situation nicht zuletzt aufgrund des Fachkräftemangels schwierig. Sie dürfe nicht noch verschärft werden.

Das BAB-Institut hat aber auch Informationsdefizite in den Fokusgruppen festgestellt. Menschen, die nicht medizinisch oder pflegerisch vom Fach sind, hätten zum Beispiel oft nicht gewusst, wie das Rettungswesen funktioniert und wer in dem System welche Zuständigkeiten besitzt. Entsprechend schwer hätten sich die Leute auch getan, bei aller Kritik Alternativen zum bestehenden Gesundheitssystem zu benennen.

Das Gutachten von BAB soll bis Ende April fertiggestellt sein. Ende Mai soll der Kreistag die entsprechenden Schlüsse aus der Expertise ziehen und Beschlüsse für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Oberschwaben fassen.