Gutachten empfiehlt Elektrifizierzung der Bahnstrecke Aulendorf-Kißlegg

Die Chancen für eine Elektrifizierung der Bahnstrecke Aulendorf-Kißlegg stehen gut. Ein von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stuttgart am Montag vorgestelltes Gutachten empfiehlt den Bau einer Oberleitung auf der Trasse im Landkreis Ravensburg.

Die Strecke weise keine topografischen Schwierigkeiten auf und habe weder Brücken noch Tunnel, was eine Elektrifizierung vergleichsweise einfach mache, sagte Gerd Hickmann, Abteilungsleiter für Öffentlichen Verkehr, bei der Präsentation der Studienergebnisse. Außerdem handle es sich um einen Lückenschluss zwischen zwei bereits elektrifizierten Strecken, der Südbahn und der Allgäubahn.

Alternative: Wasserstoff oder Batterie

Die Gutachter sollten für ganz Baden-Württemberg untersuchen, wie ein lokal emissionsfreier Schienenverkehr auch auf jenen Strecken ermöglicht werden kann, deren Elektrifizierung nicht ohnehin schon in Bau, in Planung oder als „vordringlicher“ weiterer Bedarf eingestuft ist. Das betrifft nach Aussage von Verkehrsminister Hermann etwa 20 Prozent des Schienennetzes in Baden-Württemberg.

Als Alternative zum Bau einer Oberleitung war auch der Einsatz von Zügen mit batterieelektrischem Antrieb oder mit Wasserstoffantrieb untersucht worden. Für jene Strecken, für die der Bau einer Oberleitung nicht infrage kommt, favorisieren die Gutachter Batterie- gegenüber Wasserstoffzügen, unter anderem aus Kostengründen. Dies betrifft zum Beispiel die Donaubahn von Tuttlingen nach Ulm, die großenteils nicht elektrifiziert ist.

Die Bodenseegürtelbahn Friedrichshafen-Radolfzell und die Brenzbahn Ulm-Aalen fallen hingegen nicht darunter, ihre Elektrifizierung war schon bisher als vordringlich eingestuft.

Schub für Ringzug-Pläne in Oberschwaben

In Oberschwaben würde die Elektrifizierung der Strecke Aulendorf-Kißlegg einen Schub bedeuten für die Pläne, im Landkreis Ravensburg einen so genannten Ringzug einzurichten, der Wangen und Leutkirch umsteigefrei mit Ravensburg verbindet, und der später womöglich auch noch bis Friedrichshafen und Lindau weiterfahren könnte.

Auf solchen Direktverbindungen könnten dann E-Züge eingesetzt werden, die schnellere Verbindungen ermöglichen. Zu diesem Zweck haben die Landkreise Ravensburg, Lindau und Bodensee im Februar den Interessenverband bodo-Ringzug gegründet.