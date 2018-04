Gut gerüstet für die nächsten zehn Jahre

Die Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses in den Räumen der Realschule Ravensburg hat Schulleiterin Michaela Steinhilber zum Anlass genommen, den Mitgliedern die neu gestalteten Räume in der Wilhelmstrasse 5 zu zeigen. In das Gebäude, in dem bisher die Volkshochschule untergebracht war, wurden 1,3 Millionen Euro investiert.

Nach der Generalsanierung werden hier rund 320 Schüler unterrichtet, insgesamt sind über 600 Kinder in der Realschule. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich und wurde nach Vorgaben des Denkmalschutzes restauriert. Alle Klassenzimmer bekamen Schallschutzdecken und eine neue Ausleuchtung. Auf dem neuesten Stand der Technik ist man mit Beamern, kombiniert mit variablen Pylonentafeln, sowie Kameras, mit denen man Dokumente auf die Leinwand projizieren kann.

WLan wird eingerichtet

Auf den Fluren sind Vorrichtungen installiert, um später WLan-Nutzung zu ermöglichen. Dies soll dann den Schülern ermöglichen, bei Recherchen das Internet zu nutzen. „Die Installationen sind insgesamt so angelegt, dass wir für die Anforderungen der nächsten zehn bis 15 Jahre gerüstet sind“, sagte Julian Leitner, stellvertretender Schulleiter. Intelligente Lösungen auch beim Brandschutz: Die Treppenhäuser bleiben im Ernstfall durch Überdruck rauchfrei.

Simon Blümcke, Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg, zeigte sich beeindruckt: „Mit der erfolgreichen Sanierung haben wir den Schulstandort gestärkt. Die Realschule Ravensburg ist ein wichtiger Player in unserer Bildungslandschaft.“