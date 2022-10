Gunter Stotz mit 86 Jahren verstorben

Die älteste Jazzband Oberschwabens „Old Town Dixie Promenaders“ trauert um ihren Gründer Gunter Stotz, der im Alter von fast 87 Jahren verstorben ist.

Die Band formierte sich im Jahre 1958 in Ravensburg und noch im Gründungsjahr fand auch schon das erste Konzert im damaligen Hotel Hildenbrand statt. Es folgten unzählige Auftritte, unter anderem in der Liederhalle in Stuttgart.

Der jazzbegeisterte Diplom-Ingenieur Gunter Stotz kam aus Gießen und fand 1957 eine Arbeitsstelle bei Escher-Wyss Ravensburg im Papiermaschinenbau, wo er bis zu seinem Ruhestand 42 Jahre lang tätig war.

Bei manchen Geschäftsreisen hatte er seine Klarinette im Gepäck. So nutzte er immer wieder die Gelegenheit, in Jazz-Lokalen auf der ganzen Welt mitzuspielen zum Beispiel in New Orleans.

Gunter Stotz spielte Klarinette, Sopran- und Tenorsaxofon, arrangierte für seine Band die Jazz-Stücke und managte die Auftritte.

Sein Engagement bescherte ihm den für einen Butler typischen Namen „Johann“. In Künstlerkreisen wurde er deswegen Gunter „Johann“ Stotz genannt.

Er förderte gerne junge Talente und gab den Musikern die Möglichkeit, in seiner Band mitzuspielen. So begann in den 80er-Jahren die Karriere des heutigen Jazz-Profischlagzeugers Gregor Beck in der damaligen Besetzung „Dirty River Jazz Band“.

Zahlreiche Konzerte mit seiner Band machten ihn regional und überregional bekannt, heißt es in der Mitteilung. In den 70er-Jahren trat die Band regelmäßig bei Milka-Faschingsabenden im Konzerthaus auf. Auch bei vielen Ravensburger Veranstaltungen jazzte Gunter Stotz in unterschiedlichen Besetzungen.

Sternstunden waren laut Mitteilung Aufritte mit der bekannten „Dutch Swing College Band“ oder „Oscar Klein’s European Jazzband“. Weiterer Höhepunkt der Karriere war das Konzert zum 50-jährigen Bühnenjubiläum der Band im Konzerthaus. Das 60-jährige Bestehen wurde 2018 in der Zehntscheuer in der Besetzung „Old Town Swing Promenaders“ gefeiert.

Sein letztes offizielles Konzert gab er am 23. November 2019 im Gasthof Ochsen in Ravensburg mit 84 Jahren.