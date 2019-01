Guinness-Buch der Rekorde ist ein großer Erfolg für Ravensburger

Nicht nur im Spielebereich, sondern auch im Buchgeschäft ist Ravensburger in den vergangenen zwölf Monaten stärker gewachsen als der Markt. Während der Kinder- und Jugendbuchsektor in Deutschland 2018 um 3,2 Prozent zulegte, steigerte der zur Ravensburger-Gruppe gehörende Buchverlag seine Umsätze um 7,7 Prozent auf 68,7 Millionen Euro. „Der Markt hat sich gut entwickelt, aber wir waren noch ein wenig besser“, sagte Finanzchef Hanspeter Mürle auf der Spielemesse in Nürnberg über die vorläufigen Geschäftszahlen. Die endgültige Bilanz für 2018 veröffentlicht das oberschwäbische Unternehmen im Juni.

Vor allem das Guinness-Buch der Rekorde, das Ravensburger seit dem vergangenen Jahr in Lizenz für den zur irischen Guinness-Brauerei gehörenden Verlag produziert, hat zu dem Erfolg beigetragen. Das Geschäft sei sehr gut angelaufen, erklärte Mürle. Das Familienunternehmen hofft, jedes Jahr bis zu 200 000 Exemplare des bekannten Buches zu verkaufen.

Ravensburger hatte die Ausschreibung im Februar 2018 gewonnen und die Lizenz dem traditionsreichen Hamburger Verlag Hoffmann und Campe abgeluchst. Im September brachten die Oberschwaben die aktuelle Ausgabe in die Buchläden, die noch bis ins Frühjahr verkauft wird, bevor eine neue Ausgabe erscheint. „Das war ein großer Sieg“, sagte Mürle der „Schwäbischen Zeitung“. „Vor allem auch deshalb, weil man die Lizenz in der Regel für einige Jahre behält.“ Natürlich gehe jetzt immer ein Teil des Gewinns nach Irland, „aber unterm Strich bleibt natürlich etwas bei uns hängen“, erläuterte der Ravensburger-Finanzchef.

Neben dem Guinness-Buch der Rekorde sei nach Angaben Mürles auch die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbüchern aus dem Hause Ravensburger gestiegen. Ebenfalls zugelegt habe die Kindersachbuchreihe „Wieso, weshalb, warum“. Sie ist nun seit 20 Jahren auf dem Markt und die Verkäufe stiegen im Jahr 2018 um 3,9 Prozent.