Guggenmusik SchussaGugga bei Rathaussturm

Am Fasnetssamstag, 26. Februar, lädt die Guggenmusik SchussaGugga zu einem Konzert im Bildungszentrum in Weingarten ein. Mit dabei sind auch die Gugga Gassa Fetz Band, die Guggenmusik Isny, die LK Baienfurt Baindt sowie besondere Überraschungsgäste, heißt es in der Ankündigung der SchussaGugga. Das Konzert ist schon seit längerer Zeit ausverkauft, so der Verein weiter.

Am Gumpigen Donnerstag, 24. Februar, startet die Guggenmusik SchussaGugga e.V. mit der Schülerbefreiung und dem Rathaussturm in den Tag. Danach spielen die Guiggenmusiker beim Kindergarten St. Konrad und im Anschluss fährt die Gruppe auf Einladung des Handball Bundesligisten FrischAuf! Göppingen in die dortige Hölle Süd und wird am Abend beim Bundesligaspiel in der Halbzeit live auf dem Spielfeld aufspielen. Der musikalische Leiter der Gugga, Marcus Haider, ist gleichzeitig Hallensprecher des Bundesligisten. Am Fasnetssonntag nimmt SchussaGugga noch am „Umzug der etwas anderen Art“ in Weingarten teil. Direkt nach der Fasnet ist ein Workshop für Neueinsteiger geplant.