Günstige Parkplätze in der Ravensburger Altstadt fallen weg

Das Parken in Ravensburg wird ab dem nächsten Jahr an vielen Stellen teurer. Von Januar an können Autofahrer ihren Wagen dann auch in den Altstadtgassen nicht mehr wie bisher günstiger abstellen als in der Marienplatzgarage. Dieser Punkt aus einem Gesamtpaket war beim Beschluss im Gemeinderat unstrittig.

Marienplatzgarage wird attraktiver

Ziel der Preiserhöhung für sogenannte „Oberflächenparkplätze“ ist es, dass nicht mehr so viele Autofahrer auf der Suche nach einem günstigen Stellplatz im historischen Zentrum unterwegs sind. In der Marienplatzgarage soll parallel ein Takt bei der Abrechnung eingeführt werden, der es in Einzelfällen sogar billiger machen wird, dort zu parken.

Konkret wird das Parken in der zentralen Geschäftszone ab Januar einen Euro je angefangene halbe Stunde kosten. 2024 erhöht sich der Tarif auf 1,20 Euro, ein Jahr später dann auf 1,50 Euro. Zu dieser Zone zählt der Bereich zwischen Schussenstraße und Wilhelmstraße im Norden, Leonhardstraße im Osten, Burgstraße und Hirschgraben im Süden sowie der nördlichen Olgastraße und der Karlstraße im Westen.

Auf Parkplätzen weiter außerhalb kosten 30 Minuten erst 70, dann 80, dann 90 Cent und 2026 einen Euro.

„Die Richtung stimmt“

„Die Richtung dieses Beschlusses stimmt, es ist ein Unding, dass Parkhäuser derzeit teurer sind als Stellplätze in den Gassen“, sagte Maria Weithmann von den Grünen. Eine echte Lenkungswirkung entstehe aber erst dann, wenn das Parken an der Oberfläche mehr koste als in der Tiefgarage.

Die CDU mit Markus Brunner hält den Schritt auch für richtig, findet aber eine Gleichstellung der Gebühren ausreichend. „Wir brauchen auch Stellplätze, wo man kurz mal halten kann, um etwas zu besorgen“, sagte Brunner.

Jürgen Hutterer von den „Bürgern für Ravensburg“ enthielt sich am Ende als Einziger: „Nach einem schönen Einkaufstag werden so 12 bis 18 Euro für das Parken fällig. Was bei den Leuten von Ravensburg hängen bleibt, ist dann der letzte Eindruck am Automaten.“

„Das richtige Maß wahren“

Widerspruch von Heike Engelhardt (SPD): „Aufenthaltsqualität misst sich nicht in Parktarifen, sondern am Flair.“ Das glaubt auch Jochen Fischinger (Freie Wähler): „Wenn der Kunde Spaß hatte, zahlt er auch die 18 Euro gerne.“ Markus Waidmann (FDP) gab zu bedenken, dass nicht nur der Handel und seine Kunden betroffen seien, sondern auch viele Ravensburger. „Diese Parkplätze haben auch eine Bring- und Abholfunktion. Wir sollten das richtige Maß wahren.“