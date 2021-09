Gucken, ausprobieren und dazulernen auf der Agraria in Ravensburg

Wer die Agraria Oberschwaben besuchen will, muss sich registrieren. Das kann man von zuhause aus machen: über die kostenlose „Besucher-App“ für Smartphones und Tablets (iOS und Android). Wer das nicht möchte, kann sich auch vor Ort an der Tageskasse registrieren lassen. Es gilt die 3-G-Regelung.

Fachmesse? Verbrauchermesse für die ganze Familie? Was ist sie denn nun, die Agraria Oberschwaben, die am 13. Oktober in Ravensburg beginnt? Beides, in diesem Jahr. Etwas mehr als die Hälfte der rund 180 Aussteller stammen aus den Bereichen Agrar- und Forstwirtschaft. Wie die Veranstalter mitteilen, bringen fast ebenso viele bunte Messestimmung auf das Gelände nördlich der Oberschwabenhalle und in die Messehallen dort.

Günstiger als im Internet

„Wir kommen schon über 20 Jahre auf die Oberschwabenschau“, sagt Melita Denks-Finke. An ihrem Messestand bei der Agraria Oberschwaben wird einer im Mittelpunkt stehen: Oskar, die Küchenmaschine. „Die meisten kennen den Oskar ja schon lange.“ Aber vielleicht noch nicht jede seiner Fähigkeiten. Diese werden dieses Jahr wieder live vorgeführt: „Wir machen Suppe, wir machen Eis, wir machen Hefeteig, Saft und mehr.“ Alles, was zum Versucherle taugt, wird hinterher herumgereicht. „Die Leute kommen, weil sie bei uns zuschauen und etwas lernen wollen. Damit sie ihren Oskar daheim wieder mehr benutzen“, sagt die Ausstellerin. Außerdem gibt es Ersatzteile und Zubehör – und einen guten Preis: „Auf der Messe ist alles 20 Prozent billiger als im Internet“, sagt Denks-Finke.

Unternehmen aus der Region

Knatternde Motorsägen haben auf der Oberschwabenschau früher stets Menschenaufläufe verursacht. Dieses Geräusch wird es bald auch auf der Agraria Oberschwaben geben: Dafür sorgt der Aussteller Logosol, ein schwedischer Anbieter von mobilen Sägewerken und anderen Maschinen rund um die Holzbearbeitung. Das Unternehmen stellt viele Produkte live vor. Messebesucher nutzen immer gern die Chance, die neuesten Sägen und andere Maschinen am Messestand selbst zu testen. Laut Pressemitteilung gehört Logosol seit Jahr und Tag zur Oberschwabenschau, nun auch zur Agraria Oberschwaben. Das Unternehmen hat es auch nicht weit: Der Firmensitz ist in Bad Saulgau.

Das Team rechnet diesmal mit besonders hoher Nachfrage: „Selbermachen ist im Trend. Das war schon vor Corona so, jetzt noch intensiver“, sagt Roland Noll. „Selber Holz zu machen lohnt sich mehr denn je: Schnittholz war nie zuvor so teuer wie heute.“ Wer sein Stammholz verkaufe oder kleine Mengen in einem Sägewerk sägen lasse, der wisse: Das sei kaum noch wirtschaftlich. „Wenn man das Holz selbst bearbeitet, bleibt die Wertschöpfung im Haus.“ Auf diese Idee seien inzwischen viele gekommen, sagt auch Henrik Sigurdson, der Geschäftsführer von Logosol Deutschland: „Wir werden fast überrannt, allmählich werden bei uns die Maschinen knapp.“ Er hofft, dass er die Nachfrage während der Messe noch erfüllen kann.

Warum Maschinen aus Irland für Oberschwaben ideal sind

Aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen, eigentlich sogar aus Irland bis nach Ravensburg kommen die Ballenpressen des Herstellers McHale. Die Importeure erklären gern den Unterscheid zu den deutschen Marktführern: „Iren sind Grünland-Spezialisten. Und irische Maschinen sind für Süddeutschland ideal – denn die Bedingungen in Irland sind ganz ähnlich wie im Großraum Ravensburg“, sagt Matthias Simon vom Großhändler Tobias Häußer.

Die Rolle von Software in der Landwirtschaft

Einblicke in den Alltag von modernen Landwirten gibt es am Stand der ASSW aus Tettnang. Im Angebot dort: Schlagkartei, Dokumentationssoftware, mit der Landwirte ihre Arbeit erfassen und auswerten können. Außerdem wird es mit diesen Tools einfacher, die Auflagen von Behörden zu erfüllen, erklärt Geschäftsführer Stephan Wjst: „Software spielt heute in der Landwirtschaft eine große Rolle. Moderne Landmaschinen erfassen viele Daten und können mit der Software interagieren. Aber es sind auch viele Maschinen im Einsatz, die noch keine entsprechenden Terminals haben. Da kann man alternativ übers Handy und mit Apps arbeiten.“ Vollautomatisch liegen dann viele Informationen vor, die der Landwirt braucht: Er hat Pflichten, beispielsweise rund um die Düngeverordnung oder das Pflanzenschutzgesetz. Dazu gehört auch, dass man seine Arbeiten dokumentiert und einige dieser Daten für vorgeschriebene Berechnungen über Portale nutzt. „Das macht von Hand viel Mühe“, erklärt Wjst. „Mit Apps und Software wird es einfacher und schneller.“