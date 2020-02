Gruppentraining für Elternpaare in Trennung startet Ende April

Ende April startet in Bad Waldsee und Ravensburg ein Gruppentraining für Elternpaare in Trennung oder Scheidung. Das Angebot „Trennung meistern – Kinder stärken“ ist ein Kooperationsangebot der Psychologischen Beratungsstellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben und der Diakonie mit dem Jugendamt Ravensburg. Laut Mitteilung der Veranstalter wird jede Gruppe wird von zwei erfahrenen und geschulten Mitarbeitern angeleitet. Die Kursteilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Elterntraining wird in zwei parallellaufenden gemischtgeschlechtlichen Gruppen mit jeweils sechs bis acht Teilnehmern angeboten. Die Kurse umfassen sechs Module, die jeweils von 17 bis 20 Uhr stattfinden. „Ein Elternteil besucht den Kurs am Dienstag, der andere den Kurs am Mittwoch“, sagt Maria Jocham von der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie. So haben beide Elternteile den gleichen Wissensstand und treffen im Kurs auf andere Elternteile.

Optimal sei es, wenn beide Elternteile das Training besuchen. Möglich sei aber auch die Teilnahme nur eines Elternteils.