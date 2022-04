Gruppe überfällt 22-Jährigen in Ravensburger Altstadt

Es ist der zweite Überfall binnen weniger Tage in Ravensburg. Ein 22-Jähriger wurde am Gespinstmarkt in der Altstadt angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf die Gruppe der Täter geben können.

Gegen Kopf geschlagen und getreten

Der 22-Jährige wurde laut Polizei am Dienstag kurz vor 23 Uhr im Bereich des Gänsbühl-Centers zunächst von einem Unbekannten angesprochen. Auf dem Weg in Richtung Gespinstmarkt haben nach Angaben des Opfers dann mehrere Personen eine Rangelei mit ihm begonnen und versucht, ihn zu beklauen, wie die Polizei berichtet.

Aus der Gruppe der Täter heraus sei gegen seinen Kopf geschlagen worden, er sei getreten und verletzt worden. Das Opfer konnte jedoch flüchten und die Polizei verständigen, wie es weiter heißt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen erfolglos.

Zur Tatzeit sollen sich auch mehrere unbeteiligte Personen im Bereich des Gespinstmarkts aufgehalten haben, so die Polizei, die jetzt nach Zeugen sucht. Wer den Vorfall beobachtet hat, kann sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751 / 803 3333 melden.

„Insbesondere Hinweise zur Gruppe der Täter, die zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein sollen und ein mittel- bzw. osteuropäisches Erscheinungsbild hatten, sind für die Ermittler relevant“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ähnlicher Vorfall am Osterwochenende

Es ist der zweite Überfall binnen weniger Tage. In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag wurde ein Mann im Hirschgraben ebenfalls von einer Gruppe attackiert – ihm wurde der Rucksack gestohlen. Die Ermittlungen zu diesem Fall hat bereits die Kriminalpolizei übernommen.