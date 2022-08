Fünfköpfige Gruppe schlägt auf Unbekannten ein - Helfer wird verletzt

Aufgrund einer Schlägerei auf dem Parkplatz eines Clubs in der Ravensburger Schubertstraße sind mehrere Streifen der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr im Einsatz gewesen. Nach vorläufigen Ermittlungen soll eine bislang unbekannte Person von einer fünfköpfigen Personengruppe körperlich attackiert worden sein. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Als ein 25-Jähriger die Beteiligten schlichtend trennen wollte, wurde er von der Gruppe durch Schläge und Tritte angegangen und hierbei im Gesicht verletzt. Zudem wurde sein T-Shirt zerrissen. Schließlich kam die 21-jährige Freundin des Geschädigten diesem zu Hilfe und wurde ebenfalls durch Schläge ins Gesicht verletzt.

Schlägerei vor Ravensburger Club - 25-Jähriger wird im Gesicht verletzt

Die Fahndung führte nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen, von denen lediglich eine vage Personenbeschreibung vorliegt. Alle fünf Personen waren zwischen 18 und 20 Jahre alt. Zwei der fünf Personen hatten schwarze, lockige Haare.

Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise unter Telefon 0751 803/3333 entgegen.