Grundsteuer: Praktische Tipps, wie die Erklärung am leichtesten gelingt

Langsam wird die Zeit knapp. Bis Ende Oktober haben Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern und Wohnungen noch Zeit, ihre Grundsteuererklärung beim Finanzamt abzugeben. Doch was passiert, wenn man diese Frist verpasst? Und wird es nicht doch noch eine Fristverlängerung geben? Und wie lässt sich die Grundsteuererklärung am besten bewältigen? Die „Schwäbische Zeitung“ hat beim Finanzamt Ravensburg nachgefragt.

Nur etwa ein Viertel der Erklärungen ist abgegeben

„Derzeit ist keine Fristverlängerung geplant“, stellt Finanzamtsleiter Frank Widmaier klar. „Die Frist endet am 31. Oktober.“ Diejenigen, die ihre Erklärung noch nicht abgegeben haben, haben also noch vier Wochen Zeit dafür. Und anders als man vermuten könnte, ist das nicht die Minderheit, sondern die große Mehrheit im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Ravensburg.

Bis 22. September sind knapp 20.000 von insgesamt 72.000 Erklärungen eingegangen, berichtet Sachgebietsleiter Christoph Fröhlich.

Das bedeutet, dass bisher nur etwa 26 Prozent der Grundsteuererklärungen beim Finanzamt sind, circa 52.000 Erklärungen fehlen noch. Und das drei Monate nach Beginn der Frist.

Doch aus Sicht der Finanzbeamten gibt es auch etwas Positives zu vermelden. „96 Prozent der Erklärungen wurden digital über Elster abgegeben. Damit ist die Elsterquote bei uns höher als im Land“, hebt Widmaier lobend hervor.

Was passiert, wenn man die Frist verpasst

Und was passiert nach Ablauf der Frist? Die beruhigende Antwort ist: zunächst einmal nichts. „Derzeit sind keinerlei Zwangsmaßnahmen geplant, die sofort ergriffen werden“, erläutert Widmaier. „Nach heutigem Stand soll es so sein, dass zwei Monate nach Fristende ein Erinnerungsschreiben an diejenigen rausgeht, die noch nicht abgegeben haben.“ Dieser Erinnerungsbrief ist jedoch durchaus ernst zu nehmen. „Das Schreiben ist der erste Schritt. Danach wird des unangenehm“, zeigt Widmaier auf.

Der erste Weg für die Abgabe der Erklärung führt nach wie vor über das digitale Steuererklärungs-Werkzeug Elster. Wer sich mit der Abgabe Zeit gelassen hat, ist nun sogar etwas im Vorteil. „Die Hinweise, die in Elster zu den einzelnen Punkten gegeben werden, wurden nachgebessert und verständlicher formuliert. Es kamen ein Erklärvideo und weitere Ausfüllhilfen dazu“, berichtet Fröhlich und meint: „Wenn man sich damit beschäftigt und sich Zeit nimmt, ist es gut zu bewältigen.“

In der Tat ist das Erklärvideo eine große Erleichterung beim Ausfüllen des Elster-Formulars. Schritt für Schritt führt es einen zum Ziel: dem Absenden der Erklärung. Und wem das Video zu schnell geht oder das Anhalten und Zurückspulen zu umständlich ist, der findet auf der Seite des Finanzamts die Hilfestellungen als Schritt-für-Schritt-Anleitung auch in einem PDF-Dokument zusammengestellt.

Wo die benötigten Daten zu finden sind

Die Daten, die man für das Ausfüllen der Erklärung braucht, kann man an verschiedenen Stellen nachlesen. Manche sind im Informationsschreiben des Finanzamts enthalten, das alle Eigentümer im Frühjahr und Sommer bekommen haben. Wer dieses Schreiben nicht erhalten hat, kann sich an das Finanzamt wenden. Allerdings: „Die Informationen geben wir nur noch telefonisch raus. Wir schicken das Schreiben nicht gesondert zu“, erklärt Fröhlich.

Den Bodenrichtwert kann man online kostenlos über grundsteuer-bw.de abfragen. Gerade bei Eigentumswohnungen empfiehlt es sich zudem, den Kaufvertrag herauszusuchen. Denn dort finden sich die Angaben zu den Eigentumsanteilen und wie das mit einem etwaigen Tiefgaragenplatz geregelt ist.

„Wenn der Parkplatz im Kaufvertrag extra aufgeführt wird, muss er auch extra angegeben werden“, erklärt Widmaier. „Wenn er im Vertrag nicht eigens genannt wird, muss man ihn auch nicht extra angeben.“ Ist man sich unsicher, kann man beim Finanzamt anrufen. „Bei Einzelfragen können sich Eigentümer gerne melden. Was wir jedoch nicht leisten können, ist eine Eins-Zu-Eins-Betreuung am Telefon. Das können wir nicht stemmen“, betont Fröhlich.

Finanzamtsleiter: „Es klingelt von morgens bis abends“

Im Interview wird deutlich, dass die große Datenerhebung für das Finanzamt und seine Mitarbeiter eine enorme zusätzliche Belastung darstellt. Etwa 15 Mitarbeiter sind von Montag bis Freitag nur mit der Kundenbetreuung in Sachen Grundsteuer befasst. „Drei sind in unserem Kundenzentrum in Weingarten und betreuen dort die Kunden persönlich. Zwölf sitzen am Telefon“, erläutert Widmaier. Und das Telefon steht nicht still. „Es klingelt von morgens bis abends.“

Die hohe Zahl an Anrufen sorgt dafür, dass man manchmal erst nach mehreren Versuchen durchkommt. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zeitweise schwer zu erreichen sind und nicht jedem Anliegen gleich nachgehen können“, sagt Fröhlich und bekennt: „Wir kriegen den Ansturm nicht so bewältigt, wie wir uns das gerne wünschen.“

Am Angebot, den Eigentümern mit persönlicher Beratung zu helfen, die ihre Erklärung nicht digital einreichen können, hält das Finanzamt Ravensburg dennoch fest. „Diejenigen, die Hilfe brauchen, dürfen sich gerne an uns wenden. Sie bekommen einen Termin in unserem Kundenzentrum in Weingarten, da wird ihnen bei der Erklärung geholfen“, bekräftigt Widmaier.

Allerdings sind die personellen Kapazitäten des Finanzamts begrenzt. „Es gibt etwa 36 Termine pro Tag. Wir schalten die Termine im zweiwöchigen Rhythmus frei.“ Bereits etwa 1200 Personen sind auf diese Weise von Mitarbeitern des Finanzamts persönlich bei ihrer Erklärung unterstützt worden. „Wer es kann, soll es bitte erst selbst versuchen und die Hilfsmöglichkeiten auf unserer Webseite verwenden, sonst nimmt er Leuten Termine weg, die Hilfe brauchen“, betont der Finanzamtsleiter.

Praktische Tipps zur Grundsteuererklärung

Wer seine Grundsteuererklärung selbst machen möchte, der ist gut beraten, zunächst online auf diese Seite zu geben: www.grundsteuer-bw.de. Sie ist auch über folgenden Link erreichbar: https://finanzamt-bw.fv-bwl.de/Grundsteuer-neu Dort sind die Links zu Boris-BW (Bodenrichtwertinformationssystem), zum Erklärvideo auf Youtube, zur Ausfüllanleitung und zu weiteren Ausfüllhilfen zu finden.

Für sogenannte Härtefälle gibt es auch Formulare in Papierform. Um diese zu holen, müssen Termine beim Finanzamt vereinbart werden. Das geht telefonisch unter 0751/403717 (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr und Montag bis Mittwoch 13 bis 15.30 Uhr) oder auf der Webseite des Finanzamts www.fa-ravensburg.de. Ebenso können Einzelfragen telefonisch mit dem Finanzamt geklärt werden.