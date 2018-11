Grundstein für Hotel am Bahnhof gelegt – Weiteres Hotel geplant

Der symbolische Grundstein für das Hotel am Ravensburger Bahnhof ist gelegt. Bauherr Markus Sipple hat zusammen mit den Geschäftsführern der Gold-Inn Hotels Aleksej Leunov und Ingo Klettke eine sogenannte Zeitkapsel im Boden versenkt. Sie enthält seinen Angaben zufolge Pläne des Hotels und eine aktuelle Zeitung. Die Baugrube für das Hotel ist bereits ausgehoben. Im März 2020 soll nach aktuellem Zeitplan das Haus mit 124 Zimmern eröffnet werden. Die Ravensburger Firma Sipple investiert 15 Millionen Euro in den Neubau, der nach Sipples Angaben für mindestens 20 Jahre an die Gold-Inn Hotels vermietet wird.

Bastin: B&B will in der Brühlstraße bauen

Das „Ginn City & Lounge Hotel“ am Bahnhof ist nur eines von mehereren Hotelprojekten, die zur Zeit in Ravensburg geplant und umgesetzt werden. Nun soll noch ein weiteres hinzukommen. In der Brühlstraße westlich von Bahnlinie und Voith-Gelände, am südlichen Ende des Sportgeländes Rechenwies, soll nach Angaben von Baubürgermeister Dirk Bastin ein vierstöckiges „B&B Hotel“ mit mehr als 100 Zimmern gebaut werden. Die Hotelkette mit Sitz in Hochheim am Main habe schon das Gelände, das bisher als Kuhweide genutzt wurde, gekauft und wolle noch dieses Jahr den Bauantrag einreichen. „Das ist eine tolle Ergänzung und schließt die Lücke zwischen Jugendherberge und dem Drei-Sterne-Hotel am Bahnhof“, so Bastin. Bestehende kleinere Hotels werden seiner Erwartung nach künftig spüren, dass so viele neue Zimmer hinzukommen. Bastin rechnet mit einem „Verdrängungswettbewerb“. Bestandshäuser müssten vermutlich investieren oder ein anderes Konzept entwickeln, um fortzubestehen. Foto: Müssigmann