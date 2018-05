Grundschulempfehlung: die meisten Eltern halten sich daran

Deutlich weniger Eltern als in den Vorjahren haben ihre Kinder für das Schuljahr 2018/19 an den Ravensburger Gymnasien angemeldet, wenn diese keine entsprechende Empfehlung für diese Schulart hatten. Das liegt höchstwahrscheinlich an der Wiedereinführung der Grundschulempfehlung, die die grün-rote Landesregierung abgeschafft hatte.

Die Gesetzesänderung wurde im vergangenen August vollzogen, umgesetzt wird sie erstmals im Schuljahr 2018/19. Es war ein zentrales Wahlkampfversprechen der CDU, hier eine Veränderung vorzunehmen.

Mehr entdecken: Experten loben Entscheidung der Eltern

Die grün-rote Vorgängerregierung hatte die sogenannte verbindliche Grundschulempfehlung, bei der Eltern keinerlei Mitspracherecht über den Wechsel ihres Kindes an eine weiterführende Schule hatten, abgeschafft. Eltern konnten ihre Kinder an Gymnasium, Realschule, Werkrealschule oder Gemeinschaftsschule – ganz nach eigenem Empfinden oder der Rücksprache mit den Grundschullehrern. Heute gilt: Es gibt wieder eine Grundschulempfehlung, die bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule vorgelegt werden muss. Allerdings ist diese jetzt nicht mehr verbindlich; Eltern haben das Recht, sich darüber hinwegzusetzen.

Genaue Zahlen gibt es nicht

Das tun - zumindest in Ravensburg - offenbar nicht viele Eltern. Mark Overhage, Geschäftsführender Schulleiter der städtischen Gymnasien, hat einen deutlichen Rückgang an Kindern registriert, die besser an eine andere weiterführende Schule gehen sollten, aber dennoch am Gymnasium angemeldet werden. „Das sind an den städtischen Gymnasien nur sehr wenige Kinder“, sagt der Rektor des Albert-Einstein-Gymnasiums (AEG). Für seine Schule schätzt Overhage den Anteil im einstelligen Prozentbereich. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil die Gymnasien diese nicht erheben. Mark Overhage begrüßt die neue Form der Grundschulempfehlung:

Die Zahlen zeigen, dass sich die Eltern wieder stärker darauf besinnen, den Ratschlag der Grundschule einzuhalten.“

Schließlich gehe es darum, den Kindern im passenden Umfeld die besten Bildungschancen zu geben. Der AEG-Rektor verweist auf eine Studie des Philiologenverbands. Demnach sei die Zahl der Schüler, die die fünfte Klasse vorzeitig verließen oder danach nicht versetzt wurden, nach der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung deutlich gestiegen.

Empfehlung keine Gängelung

Nach seiner Erfahrung haben die Eltern die neu eingeführte Grundschulempfehlung nicht als Gängelung empfunden, sagt Overhage. Eltern, deren Kinder keine Gymnasiumsempfehlung hatten, habe er Beratungsgespräche angeboten: „Dabei ging es nicht darum, irgendjemanden auf eine andere Schulart umzulenken, sondern um die Hintergründe zu erfahren.“ Die Gespräche seien durchweg gut gewesen: „Alle Eltern hatten sich Gedanken gemacht.“

Die wenigen neuen Fünftklässler, die keine Gymnasiumsempfehlung haben, werden nun im neuen Schuljahr auf die drei Klassen am AEG gleichmäßig verteilt, um ihnen den bestmöglichen Lernerfolg zu ermöglichen. Overhage: „Das war mit der alten Regelung nicht möglich, weil wir darüber nichts wussten.“

Mehr entdecken: Grundschulempfehlung ist eher Info für Lehrer

Mehr entdecken: Appell an elterliche Erziehungspflicht

Mehr entdecken: Neunjähriges Abitur hat enormen Zulauf

Die rot-grüne Landesregierung hat die verbindliche Grundschulempfehlung abgeschafft, wenn es nach der schwarz-grünen Regierung geht, soll es die Empfehlung wieder geben - allerdings nicht bindend. Sie soll laut eines Gesetzesentwurfs aber den weiterführenden Schulen vorgelegt werden. Heute, 6. April, ist der Gesetzesentwurf im Landtag in Stuttgart diskutiert worden. Wir haben die Biberacher gefragt, was sie von der Grundschulempfehlung halten...