Grundschule Oberzell organisiert Basar

Die Grundschule Oberzell organisiert am 1. Oktober von 15 bis 17 Uhr einen Selbstverkäufer-Basar in der Schussentalhalle in Oberzell. Schwangere mit Begleitperson dürfen ab 14.30 Uhr einkaufen. Der Zutritt ist nach der aktuellen Corona-Regelung erlaubt.

Verkauft und gekauft werden können gebrauchte Kinderkleidung, -wägen, -sitze, Spielsachen und weiteres Kinderzubehör. Der Förderverein organisiert einen Kaffee-, Kuchen- und Waffelverkauf. Die Reservierung eines Tisches ist ab Mittwoch, 15. September, per E-Mail an basar@oberzell-grundschule.de möglich. Die Tischgebühr in Höhe von zehn Euro soll nach Bestätigung der Reservierung überwiesen werden. Die Verkäufer können ihren Stand am Basartag ab 13.30 Uhr aufbauen.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der Schule: Oberzell-grundschule.de