Grundschule Kuppelnau gewinnt bei Theater.Klasse.

Bühne frei und Vorhang auf: Kuppelnau/St. Christina-Schülerinnen und Schüler starten in die neue Klasse mit Theater. Die Grundschule in Ravensburg wurde von der Jury des erstmals durchgeführten Programms Theater.Klasse. der Stiftung Ravensburger Verlag ausgezeichnet. Mit den Fördergeldern in Höhe von 2 200 Euro wird das Schulprofil Theater für die Klassen eins bis vier weiter ausgebaut. Bedacht wurden weitere Projekte im ganzen Land Baden-Württemberg: Insgesamt 61 584 Euro gehen an 21 Schulen von Mannheim bis Ravensburg. Die Themenspanne der prämierten Vorhaben, die mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 in die Umsetzung gehen, „deckt ein großes Spektrum des Theaterschaffens ab und zeigt die Möglichkeiten theaterpädagogischen Arbeitens in und über alle Schularten hinweg“, so Jürgen Mack, der die Jury von Theater.Klasse. leitet. Großes Lob für die eingereichten Projekte gab es auch von den anderen Mitgliedern des Auswahlgremiums: „Viele kreative Bewerbungen flatterten mir in die Hände, die mir zeigten, wie beflügelt die Schulen und die jungen Menschen ans Werk gehen. Eine pure Freude!“, freut sich beispielsweise die Film- und Theaterschauspielerin Christine Urspruch. Mehr Infos unter www.theaterklasse.de