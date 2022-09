Wie zwei Männer Pflanzen für die Oberschwabenschau aufpäppeln

Es ist eine Miniatur-Pflanzenzucht in großen Kisten: Auf der Oberschwabenschau in Halle 9 können Messegäste demnächst echte Agrar-Pflanzen kennenlernen. Sie werden extra für diesen Termin der Oberschwabenschau 2022 gepflanzt und gepäppelt. Dafür brauchen sie eine Sonderbehandlung – denn eigentlich wären Weizen und Mais ja viel früher reif. Zwei Fachberater des Landratsamts Ravensburg kümmern sich persönlich darum, dass alles fristgerecht klappt.

Mais, Roggen, Kartoffeln, Hanf, Kleegras: Das alles und noch viel mehr gedeiht derzeit in speziellen Kisten auf einem Bauernhof in Schlier. Warum sind diese Pflanzen noch nicht reif, während die Ernte längst läuft oder abgeschlossen ist? Absicht: Sie sollen Ausstellungsstücke werden. Dafür wurden sie deutlich später gesät als ihre Verwandten auf den Feldern. Pünktlich zur Oberschwabenschau ab 15. Oktober in Ravensburg sollen sie im Top-Zustand sein.

Die Sonderschau „Der grüne Pfad“

Solche Mini-Pflanzenzuchten für die Messe gibt es schon lang. Dafür verantwortlich sind Eugen Maucher und Simon Bayer – im normalen Leben Fachberater beim Landwirtschaftsamt des Kreises Ravensburg. Sie planen und organisieren seit vielen Jahren die Sonderschau „Der grüne Pfad“ auf der Oberschwabenschau.

Diese Ausstellungsfläche ist etwa 1800 Quadratmeter groß. Erklärtes Ziel: landwirtschaftliche Themen aufbereiten und erklären – speziell für Menschen, die im Alltag wenig oder nichts mit Landwirtschaft zu tun haben. Für alle, die neugierig und interessiert sind.

Auch, um mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen zwischen Stadtmenschen und Landmenschen. Das Team vom Landwirtschaftsamt lässt sich jedes Mal ein neues „Grüner Pfad“-Thema einfallen. Dieses Jahr ist es Biodiversität – wieder mal ein sperriger Begriff, den die Macher des „Grünen Pfads“ nun mit Leben füllen.

Aktuell stehen die Pflanzkisten für die Messe bei einem Landwirt in Schlier. Der sieht nach ihnen, abwechselnd mit Eugen Maucher und Simon Bayer. Für sie ist die Miniatur-Zucht eine Herzenssache. Sie sind über Monate immer wieder vor Ort, auch im Feierabend. Während der Jahre haben sie ihre Methoden stetig perfektioniert. Denn die Aufzucht der Pflanzen ist durchaus kniffelig.

Aller Anfang war schwer

„Eine Zeit haben wir unsere Pflanzen auf einem normalen Acker gezogen. Vor der Messe haben wir sie ausgestochen und wieder frisch eingepflanzt“, sagt Eugen Maucher. „Hat aber oft nicht gut funktioniert: Beim Ausstechen verletzt man Haarwurzeln einer Pflanze.

Viele welken und kümmern dann während der Messe.“ Um das Umsetzen zu vermeiden, besorgte man extragroße Pflanzgefäße: Maucher und Bayer wählten Standard-Holzkisten aus dem Obstbau, Maße wie eine Euro-Palette, 120 mal 80 Zentimeter. Die Obstkisten sind allerdings deutlich zu hoch, sie wurden auf 30 Zentimeter gekürzt. Zur Messe lassen Bayer und Maucher ihre kostbaren Kisten per Hubwagen bringen.

Standard-Reifezeiten lassen sich nicht übertragen

Dass zwischen später Saat und später Reifezeit alles klappt, dafür hat man keine Garantie. So eine absichtsvoll verzögerte Zucht in der Kiste ist ganz anders als das, was normalerweise auf dem Feld passiert. „Schon ab Johanni werden die Tage ja kürzer“, sagt Eugen Maucher.

Sprich: Die Standard-Reifezeiten von den Feldern lassen sich nicht übertragen auf die Kisten, weil die Sonneneinstrahlung weniger wird. Da war viel Versuch und Irrtum dabei. Wenn eine Sorte schneller gedeiht als gedacht, müssen die Züchter ihre kleinen Pflänzchen nochmal herausreißen und säen erneut. Die neuen werden dann später fertig.

Natürlich spielt auch das Wetter eine Rolle beim Berechnen von Reifezeiten. Wenn Bayer oder Maucher nach Schlier fahren, gießen sie nicht nur, sondern verrücken die Kisten immer wieder, um Sonneneinstrahlung zu regulieren.

Schädlinge und Krankheit vermeiden

Hinzu kommt: Pflanzen in Kisten sind weder vor Schädlingen noch Krankheit gefeit. „Kartoffelkäfer kann man bei ein paar Pflanzen ja noch von Hand ablesen“, sagt Maucher. Sowas wie Blattfleckenkrankheit hat man aber nicht gern bei Ausstellungsstücken. Also heißt es steuern, wieviel Feuchtigkeit einwirkt, wieviel Sonne auf die Blätter strahlt.

Gegen Schnecken sind Pflanzen in Kisten recht gut geschützt. „Aber beim Säen müssen wir aufpassen“, so Maucher. „Sobald ein Vogel merkt, dass es was Leckeres gibt, sind alle da.“ Behandelt werden Messe-Pflanzen nur im Ausnahmefall, „normalerweise ist alles Öko-Landbau“. Bei Bedarf wird gedüngt.

„Viele Kinder wissen zwar, wie eine Kartoffel aussieht, kennen aber die Kartoffelpflanze nicht“, sagt Eugen Maucher. Das lässt sich auf der Oberschwabenschau in Halle 9 ändern. Der „Grüne Pfad“ erklärt auch Fruchtfolgen: Jedes Jahr muss eine andere Kultur auf den Acker, das ist besser für den Boden. „Was passt, was verträgt sich, was ist gut gegen Krankheiten? Und was leistet Zwischenbegrünung?“ All das wird in der lebendigen Ausstellung beantwortet.

Biodiversität in der Praxis und im Kleinen

Man kann in Halle 9 zudem erleben, wie Biodiversität in der Praxis und im Kleinen funktioniert. Gartenbauvereine sind mit beteiligt, „wir zeigen, was man schon auf fünf oder zehn Quadratmeter machen kann“, sagt Maucher. Wenige Schritte weiter ein weiterer Klassiker der Oberschwabenschau: die Tiere. Kühe, die bedächtig wiederkäuen. Dazu Schnatterndes und Meckerndes in Volieren und Laufställen. Die Halle 9 bringt Landluft in die Stadt.