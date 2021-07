Grüner Wahlkampfauftakt mit Claudia Roth

Bündnis 90/Die Grünen starten ihren Wahlkampf am 9. Juli ab 19 Uhr mit einer öffentlichen Veranstaltung auf der Veitsburg. Auf Einladung der Kandidatin, der Bundestagsabgeordneten Agnieszka Brugger, kommt Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Sie werde über die aktuelle Politik sprechen, heißt es in einer Mitteilung der Partei. Agnieszka Brugger ist seit 2009 Bundestagsabgeordnete und möchte, so die Mitteilung weiter, „die Anliegen der Menschen in unserer Region auch weiterhin mit Einsatz und Energie vertreten“. Unterstützt werden die beiden Frauen von Manne Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration.