Grünen im Kreis mit neuem Fraktionsvorstand

Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hat zum 1. August einen neuen Fraktionsvorstand gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung gervor. Tilman Schauwecker, langjähriges Mitglied der GOL-Gemeinderatsfraktion in Wangen und seit 2019 für die Grünen im Kreistag Ravensburg, wird Fraktionsvorsitzender. Als sein Stellvertreter agiert Bruno Sing, der 17 Jahre lang Mitglied der BUS-Fraktion im Aulendorfer Gemeinderat war und seit 2004 im Ravensburger Kreistag sitzt.

Schauwecker sieht sich als Finanzpolitiker, Sing als Fachmann für Umwelt- und Mobilitätsfragen. Zusammen mit ihrer fünfzehnköpfigen Fraktion wollen sie die „grünen Themen“ im Landkreis voranbringen. Als Schwerpunkte sehen sie dabei Fragen rund um die „dringend notwendige Mobilitätswende, speziell die Neuausrichtung des ÖPNV und den Radverkehr“. Der neue Fraktionsvorstand nennt außerdem als wichtige Ziele die geplante Solaroffensive, das Weiterentwickeln der Biomusterregion, die Entwicklung eines Fairtrade-Landkreises, die Abfallvermeidung , den Prozess hin zu einem Biosphärengebiet, die Gleichstellung der Geschlechter im Landkreis sowie die Beteiligung junger und gehandicapter Menschen.

Beim Bauernhaus-Museum Wolfegg und in Schloß Achberg dürfte nicht der Rotsift angesetzt werden. Die Finanzierbarkeit der großen Bauvorhaben im Kreis sei von wesentlicher Bedeutung. Der OSK-Klinikverbund müsse „durch regelmäßige und rechtzeitige Investitionen in die vier Häuser des Landkreises“ in öffentlicher Hand erhalten bleiben.