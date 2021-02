Grüne in Ravensburg beantragen Tempo 30 an Schulen

Die Grünen-Fraktion hat im Ravensburger Gemeinderat die Einführung einer Tempo-30-Zone im unmittelbaren Bereich der Neuwiesen-Schule und der Realschule Ravensburg beantragt.

In einem Schreiben an Oberbürgermeister Daniel Rapp heißt es: „Mit der Ende des Jahres 2016 in Kraft getretenen StVO-Novelle ist die Anordnung von geschwindigkeitsbeschränkenden Maßnahmen auf Vorfahrtsstraßen vor sogenannten sensiblen Einrichtungen wie Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern nicht mehr an die Feststellung einer besonderen Gefahrenlage in der Örtlichkeit gebunden. Dadurch soll die Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, zu denen insbesondere Kinder sowie Seniorinnen und Senioren zählen, verbessert werden.“

Deshalb beantrage die Grünen-Fraktion dringend, Tempo-30-Zonen in der Ziegelstraße auf Höhe der Neuwiesenschule und in der Wilhelmstraße auf Höhe der Realschule umzusetzen. Des Weiteren beantragt sie zu prüfen, ob eine solche Geschwindigkeitsbegrenzung in unmittelbarer Nähe von weiteren sensiblen Einrichtungen umzusetzen ist.