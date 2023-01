Grüne entscheiden über Unechte Teilortswahl in Ravensburg

Der Wahl des Ravensburger Gemeinderates kann nicht bleiben wie sie ist – sonst wäre sie nicht rechtssicher. Über die nötige Reform herrscht aber Uneinigkeit. Am 30. Januar wird im Gemeinderat zum Thema diskutiert. Ob dann auch schon ein Grundsatzbeschluss gefasst wird oder erst in der Februarsitzung, ist laut Verwaltung noch unklar. Die meisten Fraktionen haben sich schon festgelegt, wie sie auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ antworten.

Noch ist unklar, wie entschieden wird

Nach jetzigem Stand sind 13 Räte für die Beibehaltung der sogenannten Unechten Teilortswahl und neun dagegen. Die Grünen sind noch unentschlossen. Das heißt, sie entscheiden mit ihren elf Stimmen am Ende, wie künftig in Ravensburg gewählt wird.

Aktuell wird nach dem System der Unechten Teilortswahl gewählt. Das heißt, dass von allen Parteien gesonderte Kandidatenlisten für alle drei Ortschaften sowie die Kernstadt aufgestellt werden. Alle Wahlberechtigten können Vertreter der vier Listen wählen – das heißt, auch wer in Eschach wohnt, kann Stimmen für Ortschaftsvertreter aus Schmalegg abgeben. Weil dieses Recht nicht nur den Bürgern aus der entsprechenden Ortschaft zusteht, spricht man von der „Unechten Teilortswahl“.

Ortschaftsräte wollen am Wahlmodus festhalten

Wichtig ist, dass alle Ortschaften im Gemeinderat gemäß ihrer Einwohnerzahl vertreten sind, was in Ravensburg bisher aber nicht der Fall ist. Um die nächste Kommunalwahl rechtssicher zu machen, ist eine Reform nötig. Dafür gibt es zwei Optionen. Entweder Ravensburg beseitigt die ungleiche Repräsentanz von Ortschaften im Gemeinderat, was zu einer Vergrößerung des Gremiums führt – nach Einschätzung der Stadtverwaltung fielen dann jährlich 25.000 Euro Mehrkosten an. Oder Ravensburg schafft die Unechte Teilortswahl ab und bestimmt die Stadträte künftig nach Verhältniswahl – das hieße, die Parteien stellen eine Kandidatenliste für die Gesamtstadt auf. Die Ortschaftsräte würden beibehalten.

Das Stimmungsbild hat bisher ergeben, dass alle drei Ortschaftsräte an der Unechten Teilortswahl festhalten wollen. So positionieren sich die Fraktionen im Gemeinderat.

Stimmen für Beibehaltung der Unechten Teilortswahl

Die CDU ist nach Angaben der Fraktionsvorsitzenden Antje Rommelspacher für die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl und damit für die Vergrößerung des Gremiums. „Wir sehen es als Vorteil an, wenn der Gemeinderat aus Mitgliedern aller Wohnquartiere besteht, dies wird durch die Unechte Teilortswahl garantiert.“ Einen größeren Gemeinderat sehe sie als Chance. Denn die intensive Einarbeitung in die vielen Gemeinderatsthemen könne dann innerhalb der Fraktionen auf mehrere Schultern verteilt werden, wie aus Rommelspachers Statement dazu herauszuhören ist.

Neben den zehn CDU-Räten werden voraussichtlich einzelne Mitglieder von SPD (1) und Bürger für Ravensburg (BfR, 2) für die Beibehaltung stimmen, das wären 13 Stimmen für die Beibehaltung.

Stimmen gegen die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl

Stand jetzt wollen 9 von 33 Räten gegen die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl stimmen. Die FDP (2) und Freien Wähler (3) sind geschlossen dagegen, zwei SPD-Mitglieder und zwei BfR-Mitglieder haben auch diese Meinung.

Die FDP-Fraktion rechnet damit, dass bekannte Kandidaten aus den Ortschaften auch bei einer Verhältniswahl keine Schwierigkeiten haben dürften, in den Gemeinderat einzuziehen. Gegen die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl spreche, dass ein größerer Rat nicht mehr so handlungsfähig wäre, meint Fraktionschef Oliver Schneider. „Es ist bereits jetzt teilweise äußerst mühsam Diskussionen zu führen.“ Bei einem größeren Gremium werde es für kleine Parteien laut Schneider auch „nahezu unmöglich“, genug Kandidaten zu finden, um die Listen für die Wahl vollständig zu besetzen.

Die Freien Wähler halten den speziellen Wahlmodus, der zum Zusammenwachsen der Ortschaften mit der Kernstadt nach der Eingemeindung in den 1970er-Jahren gedacht war, 50 Jahre später nicht mehr für notwendig. Anfangs habe die Angst bestanden, dass das kommunale Geld vor allem in der Kernstadt investiert wird und die Ortschaften das Nachsehen haben, sagt der Fraktionsvorsitzende Joachim Arnegger. „Aber das ist beileibe nicht so.“ Bürger könnten bei einem speziellen Anliegen ein Stadtratsmitglied ihres Vertrauens ansprechen, unabhängig davon, ob diese Person aus demselben Wohnort kommt. Er verweist außerdem auf die Zahlen des baden-württembergischen Städtetages wonach die Wahlbeteiligung bei der Unechten Teilortswahl schlechter und der Anteil ungültiger Stimmen höher ist.

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat befürwortet die Aufhebung der unechten Teilortswahl mehrheitlich mit zwei zu eins Stimmen, teilt die Vorsitzende Heike Engelhardt mit. Ein vergrößerter Gemeinderat sei gegenüber der Bevölkerung nicht verantwortbar: „Die Arbeit würde teurer aber nicht effizienter.“ Sie verweist wie zuvor schon der städtische Pressesprecher Timo Hartmann darauf, dass alle Stadträte rechtlich dem Wohl der Gesamtstadt verpflichtet sind – den Ortschaften gleichermaßen wie der Kernstadt. In den Ortschaftsräten könnten weiterhin ortschaftsspezifische Themen behandelt werden, so Engelhardt. Die Ergebnisse würden bei Diskussionen und beim „Willensbildungsprozess“ im Gemeinderat berücksichtigt.

Bislang unentschiedene Fraktionen

Die Fraktion der Bürger für Ravensburg ist vor der Gemeinderatsdiskussion geteilter Meinung, zwei Mitglieder für und zwei gegen die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Höflacher sagt, es gehe zwar auf den ersten Blick um eine „banale Verwaltungssache“, hinter der aber große Emotionen steckten. Die Befürworter der Unechten Teilortswahl in seiner Fraktion hätten die Befürchtung, dass durch eine Abschaffung dieses Wahlmodus’ auch die Ortschaftsräte mit der Zeit an Bedeutung verlören. Die Gegner jedoch fürchteten einen vergrößerten Gemeinderat.

Die Grünen haben als größte Fraktion mit elf Stimmen noch keine abschließende Position zu dem Thema, wie der Fraktionsvorsitzende Ozan Önder mitteilt. Doch je nachdem, wie geschlossen die Grüne auftreten, treffen sie die Entscheidung für die Stadt und ihre Wähler.