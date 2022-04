Grünanlage an einem Discounter fängt Feuer

Die Grünfläche neben einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Schützenstraße ist am Mittwoch kurz vor 19 Uhr in Flammen aufgegangen.

Passanten, die auf den Brand aufmerksam wurden, begannen laut Polizei mithilfe eines Feuerlöschers aus dem Markt mit der Brandbekämpfung. Die alarmierte Feuerwehr, die kurze Zeit später eintraf, löschte das Feuer. Schaden am Markt entstand keiner. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine weggeworfene Zigarette das Feuer ausgelöst haben könnte.