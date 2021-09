Großes Messen im Erdgasnetz

Ab dem 19. Oktober führt die TWS Netz GmbH eine große Messkampagne im gesamten Erdgas-Rohrnetz durch. Das Vorhaben wird in zwei Schritten umgesetzt und betrifft auch Haushalte in Ravensburg und Weingarten sowie in elf Umlandgemeinden zwischen Bodnegg, Königseggwald, Wolpertswende und Schlier. „Energiewende und Klimaschutz sind ein riesiges Zukunftsprojekt. Wir kümmern uns darum, dass die Energienetze dafür fit werden. Für die weiteren Planungen brauchen wir detaillierte Informationen über Druckverhältnisse an bestimmten Stellen“, informiert Michael Scheible, Bereichsleiter der TWS Netz. Konkret sieht das so aus, dass im gesamten Erdgasversorgungsnetz des Unternehmens 108 Messeinrichtungen für zwei Wochen fest installiert werden, das geschieht auf allen drei Druckebenen.

Für die beiden Schritte der großen Messkampagne bittet die TWS Netz auch Haushalte um Unterstützung. Das Unternehmen nimmt Kontakt zu Eigentümern von Gebäuden an geografisch sinnvoll gelegenen Standorten auf und bittet um ihre Mitwirkung, auch bei der Terminvereinbarung. Vor Ort baut dann der Monteur das Messgerät in der Nähe der Hauptabsperrvorrichtung ein. Zwei Wochen später wird die Messeinrichtung wieder fachgerecht entfernt, Kosten entstehen dabei keine.

Die TWS Netz erhebt ausschließlich Informationen über den Druck im Bereich der Messstellen, der Energieverbrauch wird dabei nicht erfasst. Die Informationen über den Druck speichert die Messeinrichtung. Die Daten lesen die Experten der TWS Netz nach Abschluss der zweistufigen Messkampagne dann zentral aus. „Es ist ein wichtiger Baustein für unsere Netzentwicklung. Unter anderem müssen wir herausfinden, ob auch Wasserstoff als Hoffnungsträger der Energiewende dort seinen Platz finden kann“, umreißt Michael Scheible eine der zentralen Fragestellungen.

Die beiden Schritte der Messkampagne verläuft in den Orten:

Schritt 1: Baienfurt, Bodnegg, Schlier, Unter- und Oberankenreute, Ravensburg, Grünkraut, Waldburg

Hier findet der Einbau der Messgeräte am Dienstag, 19. Oktober statt, den Ausbau plant die TWS Netz am Mittwoch, 3. November.

Schritt 2: Königseggwald, Wolpertswende, Ravensburg Süd, Taldorf, Oberzell, Schmalegg, Horgenzell, Ringgenweiler, Illmensee, Ruschweiler, Wilhelmsdorf, Fronhofen, Blitzenreute und Weingarten.

Hier findet der Einbau der Messgeräte am Freitag, 5. November, statt. Den Ausbau terminiert die TWS Netz für Montag, 22. November.