Großes Interesse an der Schnelltest-Aktion im Schussental führt zu Planänderung

Anlaufstellen für Patienten rund um Weihnachten

Fieberambulanz und Abstrichstelle für PCR-Tests am Elisabethen-Krankenhaus Ravensburg (alte Notaufnahme an der Zufahrt zum Klinikum von der Gartenstraße her): erweiterte Öffnungszeiten am Mittwoch, 23. Dezember von 14 bis 19 Uhr; reguläre Öffnungszeiten an den Werktagen zwischen den Feiertagen für Patienten mit Corona-Verdacht und fiebrigen Infekten täglich 15 bis 18 Uhr, Anmeldung über den Hausarzt.

Abstrichstelle für PCR-Tests in der ehemaligen Musikschule Wangen (Adler-Areal): erweiterte Öffnungszeiten am Mittwoch, 23. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, an den Feiertagen ist die Abstrichstelle Wangen nicht geöffnet. Reguläre Öffnungszeiten an Werktagen: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Die Notfallpraxis am Elisabethen-Krankenhaus Ravensburg ist an den Feiertagen täglich von 8 bis 19 Uhr geöffnet. Diese Notfallpraxis kann man laut Kassenärztlicher Vereinigung ohne Voranmeldung mit allen Erkrankungen besuchen, mit denen man normalerweise einen niedergelassenen Arzt in seiner Praxis aufsuchen würde.