Großes Engagement für die Kinderhospizarbeit

Mit einem feierlichen Aussendungsgottesdienst wurden 13 neue Ehrenamtliche vom Ambulanten Kinderhospizdienst Amalie entsendet. Sie sind nun qualifiziert, um Familien zu begleiten, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt oder auch bereits verstorben ist.

„Viele Monate haben sich die zehn Patinnen und drei Paten in einer Weiterbildung mit der Trauerbegleitung auseinandergesetzt und sich auf ihre Einsätze vorbereitet. Mit viel Selbstreflektion und Biografiearbeit haben sie sich mit den eigenen Werten und Haltungen auseinandergesetzt“, berichtet Sabine Müllenberg, eine der Koordinatorinnen von Amalie, ein Dienst der Stiftung Liebenau und der Malteser. Neben den Theorie-Einheiten haben die Ehrenamtlichen, im Rahmen eines Praktikums in Behinderteneinrichtungen, in Kinderkliniken, im Kinderhospiz oder in integrativen Kindertagesstätten Erfahrung im Umgang mit schwerkranken Kindern gesammelt. Nun sind sie bereit, den Dienst an den ihnen anvertrauten Familien in Liebe zu tun.

Drei bis vier Stunden pro Woche sind die ehrenamtlichen Paten Ansprechpartner für Kinder, Elternteile oder Verwandte. Sie wollen ein Stück Normalität im Alltag ermöglichen und übernehmen Aufgaben, für die in den Familien wenig Zeit bleibt, wie etwa die Betreuung der Geschwister. Sie helfen aber auch bei organisatorischen Schwierigkeiten. Wichtig in ihrer Arbeit ist der offene Umgang mit dem Thema Trauer. Die Patinnen und Paten werden während ihrer Einsätze in den Familien von den hauptamtlichen Koordinatorinnen von Amalie begleitet. „Es ist kein einfacher Dienst, bei dem wir mit leerem Herzen zu den Familien gehen, bei dem wir alles zurücklassen was uns selbst belastet, damit wir ganz für die Familien und für die Kinder da sein können,“ so Diakon Graf Waldburg-Zeil beim Aussendungsgottesdienst.

Wer sich in der Familienbegleitung bei Amalie engagieren möchte, sollte Offenheit für unterschiedliche Lebensentwürfe, Flexibilität, eine stabile Persönlichkeit, Freude am Umgang mit Kindern und Familiensystemen und Zeit mitbringen. Der nächste Qualifizierungskurs startet voraussichtlich im Januar 2023. Interessierte können sich auf der Webseite www.kinderhospizdienst-amalie.org informieren.