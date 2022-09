Großes Aufatmen beim TSV Meckenbeuren

Die SG Baienfurt hat einen weiteren Punktgewinn gegen einen Spitzenreiter verpasst. Nach dem 1:0-Erfolg gegen die TSG Ailingen am Mittwochabend gab es am Sonntag eine 0:1-Pleite gegen den TSV Tettnang, der seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga somit verteidigte. Großes Aufatmen herrschte beim TSV Meckenbeuren: Am siebten Spieltag gab es einen 2:0-Erfolg gegen das neue Tabellenschlusslicht SV Weingarten. Der TSV Ratzenried verlor mit 1:3 beim SV Beuren und befindet sich damit weiter im Abwärtstrend.

Tabellenführer TSV Tettnang hatte im Spiel bei der SG Baienfurt alles im Griff. Der frühe Führungstreffer Flavio D’Ercole (4.) nach Einwurf von Raphael Weiß und Kopfballverlängerung von Dominik Delimar spielte dem TSV in die Karten. Die Gäste nutzten nach schnellem Umschaltspiel die gesamte Breite des Spielfeldes und fütterten permanent ihre Offensivkräfte Nils Maurer und D´Ercole mit Bällen. Tettnang machte es aber lange spannend. Nils Maurer (57.) hätte den Sack zumachen können, scheiterte allerdings zweimal (57. und 72.) an SG-Keeper Christoph Gehweiler. „Für mich war es die schlechteste Saisonleistung meiner Mannschaft“, meinte TSV-Trainer Michael Steinmaßl trotz des Sieges. „Nach vorne hat der letzte Pass gefehlt“, sagte SG-Trainer Can Alkan, „das letzte Drittel war in Ordnung, doch vor dem Tor waren wir schlampig.“

TSG Ailingen dreht Heimspiel

Die TSG Ailingen hat nach der ersten Saisonniederlage wieder in die Erfolgsspur gefunden und den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 3:1 geschlagen. Dabei taten sich die Ailinger allerdings lange schwer. Durch eine Unachtsamkeit der TSG brachte Johannes Zähringer die Allgäuer mit 1:0 (11.) in Führung, die Nico Di Leo noch vor der Pause (30.) egalisierte. In Hälfte zwei sahen die Zuschauer ein offenes Spiel. Jannis Hanslik (85.) und Trainer Daniel Di Leo (90. +1) schossen Ailingen letztlich zum Sieg.

„Wenn‘s läuft, dann läuft‘s“, sagte Trainer Christian Regler vom VfL Brochenzell, nachdem im Heimspiel gegen den FC Leutkirch (4:2) der dritte Sieg innerhalb von zehn Tagen gelang. „Der Dosenöffner war der frühe Führungstreffer“, meinte Regler. Ahmet Cetiner brachte den VfL nach sieben Minuten mit 1:0 in Führung, die Alexander Pfister auf 2:0 (27.) ausbaute. Eine unnötige Aktion von VfL-Torhüter Moritz Brockner nutzte Marvin Ringer zum 1:2-Anschlusstreffer (31.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Jörg Baumann mit dem 3:1 (55.) und Maximilian Konrad mit dem 4:1 (72.) für die Entscheidung. Das 2:4 durch Fabian Nadig war nur für die Statistik.

Der SV Mochenwangen hatte beim Stand von 1:1 das Führungstor (62.) beim SV Achberg auf dem Fuß, es fehlte allerdings an der Genauigkeit – Ergün Kale schoss einen Strafstoß am linken Pfosten vorbei. Besser machte es Simon Goldbrunner in der Nachspielzeit mit dem 2:1-Siegtreffer (90. +2) für Achberg. Goldbrunner traf somit doppelt, da er in Hälfte eins das 1:0 erzielte. Matthias Frorath glich zwei Minuten nach der Pause aus. „Wir hatten mehr Ballbesitz und Möglichkeiten“, ärgerte sich Trainer Taner Ata, „machen aber das Tor nicht.“

Keinen Sieger gab es im Derby SV Bergatreute gegen den SV Baindt, die sich mit einem 1:1 die Punkte teilten. „Auf Grund des späten Tores von uns ist das Remis gerecht“, sagte Bergatreutes Trainer Stephan Bischof. Philipp Boenke brachte den Gast aus Baindt aus abseitsverdächtiger Position spät mit 1:0 (72.) in Führung. Aus einem Eckball heraus gelang Manuel Küble drei Minuten vor dem regulären Ende im Nachschuss der 1:1-Ausgleich.

TSV Ratzenried weiter im Abwärtstrend

„Den Stein, der mir vom Herzen fiel, hat man plumpsen gehört“, sagte Uwe Hansen, Trainer des SV Beuren, erleichtert nach dem 3:1-Derbysieg gegen den TSV Ratzenried. Danach sah es zur Pause aber nicht aus: Dennis Mihaljevic bescherte dem TSV die Führung (27.). „Da war eine extreme Ansage in der Kabine notwendig“, schimpfte Hansen. „Ich habe von der Mannschaft in Hälfte zwei ein anderes Gesicht gefordert.“ Das zeigte Beuren dann auch und siegte nach Toren von Alexander Metzler (54.) und Robin Ehrmann (65.) und Elis Hatt (70.).

Mit dem zweiten Sieg in Folge hat sich der SV Kehlen von den Abstiegsrängen geschossen. Der Absteiger gewann beim Aufsteiger SV Neuravensburg mit 4:2. Philipp Rief erzielte für Neuravensburg die 1:0-Führung (18.), Moritz Nussbaumer (20.) und Luka Föger (23.) drehten die Partie für Kehlen. David Bernhard stockte per Foulelfmeter auf (45. +3), doch der Neuravensburger Levin Leonhardt machte die Partie mit dem 2:3-Anschlusstreffer (67.) wieder heiß. „Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen“, sagte Kehlens Trainer Tobias Ullrich. Erst fünf Minuten vor Ende beseitigte Marko Föger mit dem 4:2 alle Zweifel über den Sieger.

Die rote Laterne abgegeben hat der TSV Meckenbeuren, der im Kellerduell gegen den SV Weingarten (2:0) als letztes Bezirksliga-Team den ersten Saisonsieg landete. Mit einem Schlenzer von der Strafraumkante ins lange Eck brachte Nils Kautt den TSV mit 1:0 (14.) in Front. Joshua Stoll sah kurz nach der Pause die Gelb-Rote Karte. In Überzahl markierte der TSV vorne noch das 2:0 (66.) durch Alessandro Tschirdewahn.