Großer Erfolg für ortsansässige Regenwaldkinder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach etwa dreissig Jahren des Bemühens konnte die Monteverde Conservation League (MCL) in Costa Rica Anfang Januar den „Ewigen Wald der Kinder“ um ein strategisch äußerst wichtiges 19 Hektar großes Regenwaldareal vergrößern. Man konnte sich bisher über die nun erworbene Fläche relativ leicht illegalen Zugang zu diesem UNESCO- Biosphärenschutzgebiet verschaffen, was nun nicht mehr möglich ist.

Der Verein Kinderregenwald Deutschland e.V. trug mit etwa 66.000 Euro den Löwenanteil der Kaufsumme zum Erwerb dieses Kleinodes mitten im größten privaten Naturschutzgebietes in Costa Rica bei. Seit nunmehr 31 Jahren engagieren sich große und kleine „Regenwaldkinder“ des Landkreises Ravensburg für den Erhalt und die Vergrößerung des tropischen Regenwaldes in Costa Rica. Unsere Fördergebiete sind das UNESCO-Biosphärenschutzgebiet „Ewiger Wald der Kinder“, die „Internationale Brücke der Kinder“, Teil des UNESCO-Weltnaturerbe-Schutzgebietes Guanacaste Conservation Area (GCA) und das Ecocentro Danaus, ein international anerkanntes Modell zur Wiederaufforstung von Weideflächen zu tropischem Sekundärwald.

Zu diesem aktuellsten Kauferfolg der MCL in Costa Rica beigetragen haben Schulen aus Ravensburg, wie zum Beispiel die Edith-Stein-Schule und die Grundschule Kuppelnau, das Kalender-Team der Gewerblichen Schulen, oder neuerdings das Wiedtal Gymnasium in der Pfalz. Dem auch für unser Anliegen werbenden Organisator Immanuel Schulz, der das WunderWelten-Festival organisiert, oder dem weltbekannten Naturfotografen Markus Mauthe sind wir sehr dankbar, wie auch den vielen Spender*Innen, die mit zum Teil atemberaubenden Summen unser Engagement fördern und uns so motivieren, weiter für die bedrohte Natur zu kämpfen. Darum bitten wir weiterhin um Ihre Unterstützung.