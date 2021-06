Große Freude beim Sportverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die sinkende 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ravensburg und der damit verbundene Beginn der Öffnungsstufe 3 ermöglicht eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in allen Abteilungen. Ab sofort starten wir – im Rahmen der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen – sowohl auf dem Sportplatz am Mühlsteig als auch in der Ringgenburghalle wieder sportlich durch! Um die Wiederaufnahme konform umsetzen zu können, halten wir uns strikt an die Vorgaben des Hygienekonzeptes: Unter anderem ist die Teilnahme am Training für Mitglieder ab sechs Jahren nur mit Vorlage eines tagesaktuellen negativen Tests bzw. dem Impf- oder Genesenennachweis gestattet. Für Schüler*innen ist die Vorlage eines von ihrer Schule bescheinigten negativen Tests, der maximal 60 Stunden zurückliegt, ausreichend. Für Grundschüler und Kindergartenkinder, die von der Schule/Kindergarten keinen schriftlichen Nachweis erhalten, ist die schriftliche Bestätigung der Eltern über das Testergebnis ausreichend. Bitte wenden Sie sich bei Fragen dazu gerne an die Abteilungs- und Übungsleiter*innen. Weitere Informationen zur Wiederaufnahme finden Sie auch unter www.sv-schmalegg.de.

Die aktuell verbesserte Situation macht darüber hinaus auch die Einkehr in das Sportheim Schmalegg wieder möglich. Die Gaststätte ist am Freitag (ab 16 Uhr), Samstag (ab 15 Uhr), Sonntag (ab 10 Uhr) und Montag (ab 16 Uhr) geöffnet. Sportler*innen des SVS, Besucher*innen des Schmalegger Tobels, aber natürlich auch alle anderen Gäste sind herzlich willkommen! Bitte beachten Sie bei der Einkehr die aktuell geltenden Bestimmungen für die Gastronomie.