Großer Tag mit der Maus steigt am 10. Juni

„Warum kribbelt es im Bauch beim Freifallturm fahren?“, „was machen die Techniker im Freizeitpark vor der Öffnung?“ und „wie entsteht überhaupt eine neue Attraktion?“ Zusammen mit dem Ravensburger Spieleland startet die „Schwäbische Zeitung“ wieder die Aktion „Fragt die Maus!“.

Anlässlich des 20. Geburtstags des Freizeitparks am Bodensee beantwortet die Maus in diesem Jahr Kinderfragen rund um das Thema „Freizeitpark Ravensburger Spieleland“. Noch bis zum 20. Mai können Kinder sich mit ihrer Frage bewerben. Mit etwas Glück wird diese dann am großen „Tag mit der Maus“ am 10. Juni im Ravensburger Spieleland von der Maus, dem Moderator Ralph Caspers und weiteren Experten in einer spannenden Show beantwortet.

Ein 36 Meter hoher Aussichtsturm kündigt das Ravensburger Spieleland von Weitem an. Jedes Jahr tummeln sich hier einheimische Familien und Touristen zwischen den 70 Attraktionen. Sie erfreuen sich an den kinderfreundlichen Angeboten und genießen die vielfältige Landschaft in dem Freizeitpark – mit Seen, Schilfgürtel, Grünflächen und kleinen Wäldchen. Kaum vorstellbar, dass 1997 an dieser Stelle noch ein einfaches Maisfeld stand. Seit dem 5. April 1998 hat sich das Ravensburger Spieleland hin zu Deutschlands familienfreundlichstem Themenpark entwickelt – so die mehrfach erworbene Auszeichnung. Grund genug, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Die SZ ruft auf: „Fragt die Maus!“ Per Mail ist der Fernsehstar erreichbar unter maus@spieleland.de Keine Frage ist „unmöglich“: Alles, was Kinder rund um das Thema „Freizeitpark“ bewegt und interessiert, kann gefragt werden. Das Ravensburger Spieleland sammelt bis zum 20. Mai die Fragen. Einige davon stellen das Spieleland, die Maus und die SZ in den Wochenend-Ausgaben ab dem 26. Mai vor.

Am 10. Juni ist es dann so weit: Am „Tag der Maus“ kommt Maus-Moderator Ralph Caspers bereits zum fünften Mal in den Freizeitpark in Liebenau. Auf die Besucher wartet eine clever-lustige Show, in der einzelne Kinderfragen beantwortet werden. Ein buntes Rahmenprogramm darf an diesem Tag nicht fehlen. Die Auswahl der Fragen übernimmt eine Jury, die sich unter anderem aus Vertretern der SZ, des Spielelands und Professor Jörg Wendorff von der Hochschule Ravensburg-Weingarten (unter anderem zuständig für die Kinder-Uni Weingarten) zusammensetzt – plus Ralph Caspers und der Maus.