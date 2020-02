Großer Rosenmontagsumzug verläuft friedlich

Alles in allem friedlich ist der traditionelle Narrensprung der Schwarzen-Veri-Zunft am Rosenmontag auf dem Marienplatz verlaufen. Laut Polizei lockte das närrische Treiben der etwa 6000 Hästräger circa 20 000 Besucher an. Neben der polizeilichen Absicherung der Umzugsstrecke mussten die Beamten bei zwei Körperverletzungsdelikten und einer Sachbeschädigung einschreiten. In einem Fall leistete ein 20-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem er mit der Personenkontrolle eines betrunkenen Gleichaltrigen nicht einverstanden war.