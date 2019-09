Großer Andrang im Rebleutehaus

Großes Interesse für das Rebleutehaus in Ravensburg: Bereits zur Ausstellungseröffnung am Tag des offenen Denkmals am Sonntag der Andrang sehr groß. Anhand der sehr gut gestalteten Schautafeln bekam der Besucher Einblick in die Geschichte des historischen Rebleutehauses. Mitgewirkt haben dabei Alfred Mühlegg, der Betreuer des Archivs des Deutschen Roten Kreuzes (Ortsverein Ravensburg) für die Einblicke in die Geschichte der III. Sanitätskolonne Ravensburg mit der Vorlage vieler Fotos und Dokumente. Ulrich Göggelmann, Leiter des Ravensburger Feuerwehrmuseums, gab Einblicke zur Geschichte der Ravensburger Freiwilligen Feuerwehr. Desweitern haben mitgewirkt Beate Falk, Archivarin der Stadt Ravensburg, Alfred Lutz, freier Historiker, Katharina Blümling, Kuratorin am Humpisquartier und Luis Dilger, selbständiger Grafikdesigner.