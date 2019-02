Große Verwandlungen des großen J.S. Bach

Johann Sebastian Bach ist tot. Seit 1750. Die Belebungsversuche füllen Platten- und CD-Regale. Der große Bach konnte sich, wie viele geplünderte Komponisten und Autoren nie wehren: in Deutschland sind Kunstwerke siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt. Wie gut, dass Bach die meisten Titel erspart blieben: „The swining baroque piano“, „Swing it, Mr Bach“, oder Nigel Kennedys Verzuckerungen.

Noch eine poppige Crossover-Variante brauchte, wer den aus Ravensburg stammenden Pianisten Rainer Böhm oder Dieter Ilg am Bass schon gehört hatte, unter dem neuen Prog-ramm „B-A-C-H“ nicht zu befürchten. Und also war die Zehntscheuer ausverkauft. Nach wenigen Minuten war klar: kein „swinging“ Bach, und man ahnte, dass in Ilgs Trio wohl auch der Drummer eine Entdeckung würde.

Momente nur und man versteht die Ästhetik, die Idee hinter dem neuen Programm: eine Reise in die Zeit Bachs und ins Heute. Im wörtlichen Sinne – wie in Rainer Böhms ersten Interpretationen aus Bachs Klavierbüchlein und den Goldberg-Variationen am hervorragend gestimmten Flügel der Zehntscheuer – sich hineintasten in die Zeitlichkeiten, in die geistigen und räumlichen Strukturen des säkularen Johann Sebastian Bach.

Böhm beginnt mit einem leisen, langsamen Prozess, den er den Abend lang beibehalten wird: suchend nach dem angemessenen An-schlag (und was für einer!). Was offe-riert uns Bachs Klarheit, seine vorgebliche Linearität im Heute? In dieser permanenten Überflutung mit Leichtigkeit, der Verwässerung aller Begriffichkeiten? Böhm spielt die Komplexitäten und Feinheiten in Bachs Präludien, Sonaten und den minimalistischen Goldberg-Stücken. Ein paar jazzige Dissonanzen hineingesetzt, und Bach wird in seiner Ruhe und Stringenz zur Dissonanz zum Heute.

Die drei Musiker schaffen eine eigene musikalische Welt

Dieter Ilg verschmilzt Böhms Deutungen an seinem wundervollen Bass, voller Seelentiefe aber ohne jene bürgerliche „Seeligkeit“, die Bach allzu oft so gefällig macht. Patrice Héral setzt am Schlagzeug barockale Vignetten und winzige kurze Tempi, wie Zitate aus den Ausbrüchen aus den sakralen Welten der Chöre, der Orchestersuiten.

Diese drei Musiker schaffen eine eigene musikalische Welt, in der der große Neuerer Bach analysiert und gedeutet wird als elementar bis in die Moderne – ob bei den Zwölfton-Komponisten oder in intellektuellen Genres des Jazz. Und „swinging“ ist genau dieser Bach für dieses Trio nur für kurze Momente.

Was sie aber finden in seinen Kompositionen, denen sie sich in einem kollektiven Prozess annäherten, wird in den grandiosen Soli hörbar: Poesie und Lyrik, in ganz eigenen kleinen Formen, und voller eine Schönheit, sich, wie in Bachs Klavierübungen, auf das Kleine einzulassen, ob in der Musik oder, wie diese drei phänomenalen Musiker, mit sich selbst. Und daraus, dank Bach, Neues zu gerieren, das, ein befreiendes Erlebnis, in kein Genre passt. Dies gelang Patrice Héral in seinem furiosen Solo mit Hundert stimmlichen und rhythmischen Elementen aus Süd-afrika. Unvergesslich! Bach also war kein enges Korsett, sondern ein höchst intelligentes Spiel.