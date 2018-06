Große Namen des Vereinsfußballs spielen am See mit

In zehn Tagen messen sich die besten Jugendkicker der Altersklasse U15 aus ganz Europa miteinander. Grund dieses prestigeträchtigen Zusammentreffens in der Häfler ZF-Arena ist die 12. Auflage des MTU-Hallencups für C-Junioren auf Kunstrasen, der vom VfB Friedrichshafen ausgerichtet wird.

Auch in diesem Jahr haben die „üblichen Verdächtigen“ ihr Kommen zum zweitägigen Turnier am 6. und 7. Dezember bereits zugesagt. Sehr zur Freude von Organisator Klaus Segelbacher, Eventmanager beim gastgebenden VfB. Auch die Junioren des Fußball-Landesligisten und vom MTU-Leistungszentrum werden - neben weiteren Vereinen aus der Stadt und der Region - ihre besten Fußballer dieser Altersklassen ins Rennen um den Turniersieg schicken. Auch Titelverteidiger FC Barcelona ist in der Arena erneut mit von der Partie und wird alles daransetzen, seinen Triumph aus dem Vorjahr zu wiederholen.

Die Teilnehmer für die Endrunde werden traditionell in vier Vorrundengruppen zu je sechs Mannschaften ermittelt. Doch nicht nur der Klub von Weltstars wie Lionel Messi oder Neymar jr. kommt zur inoffiziellen „U-15-Champions-League“ an den See, sondern auch Manchester United, Vorjahresfinalist Dinamo Zagreb und die besten deutschen Teams wie beispielsweise Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 oder VfB Stuttgart. Drei ganz große Namen der europäischen Fußballbühne haben bisher noch nicht beim MTU-Hallencup teilgenommen.

Chelsea ist mit dabei

Die Rede ist vom türkischen Spitzenteam Galatasaray Istanbul, dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam sowie der englischen Topadresse FC Chelsea London. Dass Ajax für seine gute Jugendarbeit bekannt beziehungsweise weltberühmt ist, beweisen Spieler wie Johan Cruyff, Edgar Davids, Marc Overmars oder Clarence Seedorf. Die drei Letztgenannten waren – zusammen mit vielen anderen Weltklasse-Fußballern wie Patrick Kluivert – Teil der legendären Mannschaft, die sich in der Saison 1994/95 unter Trainer Louis van Gaal die europäische Krone aufsetzte und den AC Mailand in Wien schlug.

Zuvor hatten die „jungen Wilden“ aus Amsterdam im Halbfinale etwas überraschend den FC Bayern München deklassiert (0:0, 5:2). Und auch im aktuellen C-Jugend-Jahrgang sind einige vielversprechende und spielstarke Talente im Kader.

