Großauftrag für Andritz in Tadschikistan

Großauftrag für den Technologiekonzern Andritz: Das Unternehmen wird bis 2029 das größte Wasserkraftwerks Zentralasiens modernisieren. Federführend abgewickelt wird der Auftrag von der Andritz Hydro Ravensburg zusammen mit den Standorten in Wien, Linz und Weiz. In zwei Phasen soll das Wasserkraftwerk Nurek in Tadschikistan modernisiert und erweitert werden. Allein die erste Phase hat einen Auftragswert von 124 Millionen Euro. Das Kraftwerk deckt rund 70 Prozent des Strombedarfs Tadschikistans. Andritz ist in Zentralasien gut im Geschäft; derzeit setzt sie weitere Großaufträge in Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan und Usbekistan um.