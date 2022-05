Grillwetter, Unwetter - oder beides? Das erwartet die Region am Wochenende

Rekord in Sicht: Die Temperaturen klettern am Freitag nahe an je in einem Mai gemessene Höchstwerte. Doch die Temperaturen brachten auch in Baden-Württemberg schwere Gewittern und Starkregen mit sich. Im Kreis Ludwigsburg waren Straßen überflutet, es gab 200 Feuerwehreinsätze allein am Donnerstag. Für Teile Deutschlands sind erneut schwere Unwetter vorhergesagt, den Südwesten sollte davon aber verschont bleiben. Krachen kann es dennoch. Die Prognose fürs Wochenende.

Zunächst zum Freitag: Wie die Wetterwarte Süd aus Bad Schussenried vorhersagt, wird vielerorts die Hitzemarke von 30 Grad geknackt. „In der Spitze sind durchaus 32 oder 33, örtlich vielleicht gar 34 Grad möglich“, teilt der Leiter der Wetterwarte, Roland Roth, mit. „Dabei scheint noch längere Zeit die Sonne und es weht ein kräftiger, zeitweilig stark böiger Südwestwind.“

So werde zumindest der Nachmittag angenehm. Erst gegen Abend folgen auf die Hitze mancherorts Donner und Blitze, in der Nacht dann allerdings recht verbreitet. Und die Nacht könnte turbulent werden. Roth warnt:

Einzelne der Schauer und Gewitter können trotz der kühleren Nachtstunden durchaus heftig ausfallen.

„Extreme Unwetter “ laut Deutschem Wetterdienst

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „extremen Unwettern“ in Teilen Deutschlands. Betroffen sind vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Vorrangig in einem Streifen von Mosel und Main bis zum Erzgebirge wird es schon am Freitagvormittag Gewitter geben, lokal mit Starkregen und Hagel.

Ab Mittag nehmen die Unwetter andere Dimensionen an: Der DWD warnt vor lokal extrem heftigen Starkregen mit mehr als 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel in einer Größe bis fünf Zentimeter und schweren Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern. „Vereinzelte Tornados sind nicht ausgeschlossen“, prognostiziert der DWD. Der Südwesten bleibt von diesen Unwettern glücklicherweise aber wohl verschont.

Das macht der Himmel über der Region

Und wie geht es in unserer Region weiter? Am Samstag wird es weniger heiß als noch am Freitag: Zunächst ziehen die letzten Regengüsse nach Osten ab und vom Schwarzwald her bessert sich das Wetter bei angenehmen 22 bis 27 Grad, so die Prognose der Wetterwarte.

Am Sonntag (noch) Sommerwetter: Für Sonntag kündigen die Wetterexperten schönes und 24 bis 29 Grad warmes Wetter an. Am Abend können dann aber wieder erste Schauer und Gewitter auftreten, die sich im Laufe des Montags auf die Region ausbreiten. Die weitere Prognose von Roland Roth: „In der neuen Woche geht es wechselhaft und vorübergehend wohl auch deutlich kühler weiter.“

Aktuelle Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg im Überblick.