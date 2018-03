Griffige Wortwitze und gehörig Selbstironie

In der Ravensburger Zehntscheuer kommt es am Freitag, 23. Februar, zum nächsten Spieltag der Deutschen Kabarettmeisterschaft 2017/18. Wieder bieten zwei Künstler je 45 Minuten lang das Beste aus ihren aktuellen Programmen. Anschließend stimmt das Publikum über den Abendsieger ab, das Ergebnis wird in die Gesamttabelle eingerechnet. Diesmal tritt Volker Diefes gegen Nora Boeckler an.

Herzerfrischend komisch und mit viel gepfefferter Selbstironie für die eigene Generation setze Volker Diefes Bierbäuche gegen Körperkultur, Smartphones gegen Lebensfreude und griffige Wortwitze gegen mediale Bildersintfluten, geht aus der Pressemitteilung hervor. Der Niederrheiner trete an zur Revolution und schlage den Mainstream mit seinen eigenen Waffen. „Ein Bauch ist schon mal ein Ansatz“, lautet das Motto seines Schaffens.

„Spass ist mir Ernst“, meint Nora Böckler. Sie führe mit rasantem Tempo nicht nur durch die allgemein bekannten alltäglichen Absurditäten des Lebens, heißt es, und weiter: Sie biete mit unnachahmlichem Verwandlungstalent und einer gesunden Prise Selbstironie auch Einblick in verschiedene Stationen ihres mal chaotischen, mal bodenständigen urschwäbischen Daseins – allerdings aus der Sicht einer Kölnerin.