Grenzgang zwischen Leben und Tod: Welten prallen aufeinander

In der abgedunkelten Buchhandlung Ravensbuch stellt Markus Orths seinen neuen Roman „Picknick im Dunkeln“ vor. Immer wieder überrascht er Lesende mit Spannung und Lichtblicken. Viele der Besucher kennen und lieben den 1969 in Nordrheinwestfalen geborenen Autor, dessen Romane Vergnügen machen, aufs Ganze gehen und in sechzehn Sprachen übersetzt sind.

„Was ist Amerika?“

Was uns am Ende erwartet, weiß keiner genau. Stanley kämpft mit dem Dunkel: „Er hatte keine Ahnung, wo er sich befand und wie er hergekommen war“, und ruft nach seinem Filmpartner Oliver Hardy. „Hallo?“ rief Markus Orths in den schummrigen Zuhörerraum. „Ist da jemand?“

Der Autor hatte seine Lesung mit den ersten Sätzen vom „Picknick im Dunkeln“ begonnen. Stan stößt auf einen fetten Koloss, aber es ist nicht Ollie. Der Dicke stellt sich als Thomas, eigentlich Tommaso vor und spricht Englisch, denn er hat viele Briefpartner, auch in England. Stan will wissen, ob auch in Amerika. „Was ist Amerika?“ fragt Thomas.

Gott und Hokuspokus

Zwischen den Lesungen sprach Orths, der Philosophie, Romanistik und Anglistik in Freiburg studiert hat und in Karlsruhe lebt, begeistert von den faszinierenden Gegenspielern, um die sich sein Roman dreht. Sie sind eigentlich unvereinbar, der begnadete Komiker Stan Laurel und der große Denker des Mittelalters Thomas von Aquin.

Dass sie sich begegnen ist ein Unding oder ein Wunder. Nicht nur siebenhundert Jahre Weltgeschichte trennen sie. Thomas glaubt an die eine Wahrheit, an Gott, für Stan alles Hokuspokus. Dafür hält Thomas vom Lachen nichts. „Versuchen Sie es doch, mich zum Lachen zu bringen!“ Das Ravensburger Publikum lachte über Stans Einfälle, Thomas dagegen nicht.

Licht am Ende des Tunnels

„Picknick im Dunkeln“ ist keine bloße Gedankenspielerei oder gelehrte Vermittlung philosophischen Wissens wie Jostein Gaarders „Sofies Welt“, an die man sich wohl noch erinnert. Der Leser begibt sich mit „Picknick im Dunkeln“ auf eine vom Feuer persönlicher Fragen angetriebene, philosophische Forschungsreise. Sie folgen einem Feldzug für Verständigung und Toleranz. Während die Geschichte noch im Dunkeln tappt, gehen ihnen die Augen auf. Samuel Beckett steht Pate und Dante gibt seinen Segen dazu.

Ob Stan und Thomas Licht am Ende des dunklen Tunnels finden, wollte Autor Orths nicht verraten. Eine Menge Fragen beantwortete er. Das Dunkel sei bei ihm eine Chiffre für das Nichtwissen. Berührung spiele bis zuletzt eine große Rolle, weil der Tastsinn hier das Sehen ersetze. Als vor vier Jahren sein Vater starb, der gläubig, katholisch war, beschäftigte Markus Orths sich näher mit dem Thema Tod. Vom Plan einer Parodie auf Dantes „Göttliche Komödie“ blieb Stan als Führer durch die Unterwelt übrig. Die Suche nach einem dicken Mitspieler führte ihn zu Thomas von Aquin. „So ist der Roman auch ein Art Abschied von meinem Vater“, erklärte Markus Orths.