Greifzange statt Eishockeyschläger: Towerstars sammeln Müll

Die Ravensburg Towerstars jagen am Samstag, 31. August nicht dem Puck hinterher, sondern sammeln achtlos weggeworfene Plastikverpackungen und Getränkedosen ein. Fans, die mithelfen möchten, können sich der Gruppe noch anschließen. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz der Veitsburg in Ravensburg.

Mit dabei sind neben den Sportlern der Ravensburg Towerstars auch der FV Ravensburg, die Handballerinnen des TV Weingarten und der SV Oberzell, so eine Sprecherin der Technischen Werke Schussental (TWS). Bei der Aktion angemeldet haben sich außerdem bereits die Welt der Igel, die Deutsch-Chinesische Gesellschaft Bodensee und der Ravensburger Jugendhilfeverein.

Ausgestattet werden die Gruppen von den TWS mit einer gewissen Anzahl an Handschuhen, Warnwesten, Greifzangen und Müllsäcken. Der Unrat wird anschließend von den städtischen Bauhöfen in Ravensburg und Weingarten und in den umliegenden Gemeinden von den TWS eingesammelt.

Wer mitmacht, sollte auf entsprechende Kleidung, Handschuhe und festes Schuhwerk achten. Gesucht werden außerdem weitere Gruppen und Vereine, die vom 19. bis 29. September mitmachen und online unter lokalhelden.tws.de ihre eigene Müllsammelaktion eintragen. Die TWS haben die Aktion ins Leben gerufen, um damit ein Zeichen für die Vermeidung von Müll zu setzen, heißt es in der Pressemitteilung.

Unter allen teilnehmenden Vereinen und Gruppen verlosen die Technischen Werke Schussental drei Mal 300 Euro für die Vereinskasse. Wer keine eigene Sammelaktion initiieren möchte, kann sich einer anderen anschließen.