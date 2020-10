Gratistanken sorgt für Stau

In der Ravensburger Gartenstraße ist es am Montag zu einem Stau gekommen. Der Grund: Die dortige Jet-Tankstelle hat Autofahrern in Ravensburg ermöglicht, 20 Liter kostenlos zu tanken. Wie die Jet Tankstellen Deutschland GmbH auf ihrer Homepage mitteilt, bedankt sich das Unternehmen damit für die Treue der Verkehrsteilnehmer. Die deutschlandweite Aktionläuft noch bis Freitag, 9. Oktober. Am Dienstag, 6. Oktober, gibt’s den Gratiskraftstoff übrigens zwischen 13 und 14 Uhr an der Jet-Station in Isny, Schweinebach 16. Foto: privat