Graffitisprayer festgenommen

Eine Polizeistreife hat einen 32-jährigen Mann festgenommen, weil er am Ravensburger Bahnhof ein großflächiges Graffiti gesprüht hat. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe ihn die Beamten gegen 11.45 Uhr auf frischer Tat ertappt, wie er dort am Aufgang zu einer Gaststätte zugange war. Gegen den Beschuldigten läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. In seiner Tasche fanden die Polizisten Werkzeug und andere Gegenstände, bei denen die Vermutung nahe liegt, dass sie gestohlen wurden. Die Ermittlungen dauern an.