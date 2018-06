Graffitisprayer festgenommen

Auf frischer Tat ertappt worden, sind am Freitag gegen 1.30 Uhr zwei Sprayer auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Ravensburger Gartenstraße. Die Männer im Alter von 22 und 26 Jahren hatten laut Polizeibericht in der Unterführung der O.E.W-Straße vier Graffiti-Tags mit weißer und grüner Sprühfarbe hinterlassen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des 22-Jährigen zwei Sprühdosen mit entsprechenden Farben. Die Männer sind vorläufig festgenommen worden.