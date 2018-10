Graffiti-Beseitigung kostet mehrere Tausend Euro

Die Stadt Ravensburg hat seit Jahresbeginn 3500 Euro an Hausbesitzer für die Beseitigung von Graffitti ausgezahlt. Kosten für die Beseitigung von Sprühereien an städtischen Gebäuden kommen hinzu, wie die Ravensburger Stadtverwaltung mitteilte. Erst kürzlich wurde an mindestens zehn Stellen in der Innenstadt schwarze Farbe an Hauswände gesprüht, zum Großteil an private Gebäuden, aber auch an die Realschule. Die Stadt steuert 150 Euro zur Beseitigung eines Graffitis bei, wenn der Hauseigentümer auch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei stellt. Rund 110 Fälle von Sachbeschädigung durch Grafitti gab es jeweils in den Jahren 2016 und 2017 im Stadtgebiet Ravensburg, fürs laufende Jahr sei die Zahl eher rückläufig, teilte die Polizei mit. Oft werde die Anzeige zeitversetzt erstattet, deshalb gebe es nur selten konkrete Ermittlungsansätze. Die Aufklärungsquote liege zwischen fünf und zehn Prozent. Ein Polizeisprecher sagte: „Umso wichtiger wäre es für uns, dass Zeugenbeobachtungen möglichst schnell der Polizei mitgeteilt werden, damit wir in der Lage sind, sofortige Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen einzuleiten.“ Fotos: Hermann Philipp