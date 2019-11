Graffiti auf Auto und Wand gesprüht

Unbekannte haben zwischen Freitag und Montagmorgen auf einem Firmengelände in der Ravensburger Straße „Deisenfang“ mehrere Außenwände sowie ein Firmenfahrzeug besprüht. In pinker Farbe wurde nach Angaben der Polizei sechs Mal ein Kreis mit dem Buchstabe „A“ in der Mitte gesprüht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, zu wenden.