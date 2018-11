Graffiti an Bildungszentrum St. Konrad gesprüht.

Unbekannte haben laut Polizei am Dienstag gegen 2.30 Uhr die Gebäudefassade des Bildungszentrum St. Konrad in der Straße „Am Sonnenbüchel“ in Ravensburg mit folgenden Texten in weißer, grauer und schwarzer Farbe besprüht: „Go Vegan the only way to save the planet ... to save your soul“, „Spiritualität“, „open your 3d eye“, „Steh“, „Break the system or die trying“, „Wacht auf“, „Go vegan“ und die Zahlen „3 6 9“.

Bereits im Oktober hatte ein Unbekannter in der Marktstraße an einer Hauswand mit einem schwarzen Stift „G8 Vegan 369“ geschrieben und hierbei einen Sachschaden von rund 1000 Euro verursacht. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um dieselben Täter handelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu informieren.