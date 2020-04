Grüngut in Ravensburg wird gesammelt

Die erste Straßensammlung für Gartenabfälle in der Ravensburger Kernstadt sowie den Ortschaften findet von Montag, 20. April, bis Freitag, 24. April, statt. Die einzelnen Termine können dem Abfuhrkalender sowie der Internetseite des Landratsamtes (www.rv.de) entnommen werden, teilt die Stadt mit. Die Gartenabfälle sind gut sichtbar spätestens bis 6 Uhr des Abfuhrtages am Straßenrand bereitzustellen. Das Grüngut ist mit Schnüren aus Naturfasern zu bündeln oder in Papiersäcken und Kartons zu verpacken. Weitere Informationen sind beim Bauordnungsamt unter Telefon 0751 / 82444 erhältlich.