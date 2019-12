Grünen wollen „Klimavorbehalt“ für Entscheidungen

Weil dieser Tage das europäische Parlament und zuvor bereits mehr als 70 deutsche Kommunen den „Klimanotstand“ ausgerufen haben, will die Ravensburger Kreistagsfraktion der Grünen in der Haushaltsdebatte Mitte Dezember beantragen, alle Entscheidungen, Projekte und Prozesse des Landkreises Ravensburg und seiner Gesellschaften unter einen „Klimavorbehalt“ zu stellen. Wie die Partei in ihrer Pressemitteilung schreibt, wolle sie damit sicherstellen, dass die Klimafolgen des politischen Handelns systematisch erfasst und reflektiert werden.

Die Grünen-Fraktion verzichte dabei bewusst auf die Formulierung „Klimanotstand“, weil sie statt Angst erregen zu wollen lieber auf rationales, die Folgen sachlich in den Blick nehmendes politisches Handeln setze. Inhaltlich halte die Partei den Begriff Notstand angesichts der sich beschleunigenden Erhitzung allerdings für angemessen. „In diesem Zusammenhang wird für Neubauten des Landkreises und seiner Gesellschaften eine in der Jahresbilanz klimaneutrale Energieversorgung mit einem möglichst hohen regenerativen Anteil als Ziel fixiert“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem solle der Landkreis das Engagement all derjenigen unterstützen, die sich für den Klimaschutz einsetzen. Eine Berichtspflicht gegenüber dem Kreistag solle außerem den Landrat verpflichten, über Schwierigkeiten und Fortschritte bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen zu berichten.