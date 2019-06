Grüne wollen Bauinitiativen fördern

In Ravensburg haben laut einer Pressemitteilung der Gemeinderäte Franz Hanssler und Maria Weithmann (beide Grüne) in der Vergangenheit immer wieder Baugruppen vergeblich versucht, gemeinsame Wohnprojekte zu verwirklichen. Sie scheiterten in der Regel an den Preisentwicklungen am Immobilienmarkt.

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen beantrage deshalb, dass diese Initiativen von städtischer Seite bei zukünftigen Bebauungen verstärkt Berücksichtigung finden. Durch Konzeptvorgaben sollten auf zukünftig zu bebauenden Flächen ein Teil für diese Eigentümerform vorgesehen werden. Diese Gruppen seien in der Regel Generationen übergreifend zusammengesetzt, mit dem Anspruch an wechselseitiger Unterstützung und gelebter aktiver Nachbarschaft. Die Stadt entwickle derzeit neue Baugebiete auf öffentlichen Flächen in den Ortschaften und in der Weststadt, die sich für die Vergabe an Baugruppen eignen könnten. Diese Grundstücke zu marktüblichen Preisen zu verkaufen sei jedoch nicht nachhaltig und schließe in der Regel diese Interessengruppe aus.

Neue Wege seien notwendig, wenn auch Baugemeinschaften eine Chance für bezahlbares Eigentum ermöglicht werden soll, heißt es weiter. Eine Möglichkeit liege in der Vergabe der Grundstücke auf Erbbaurechtsbasis. Bauwillige mit weniger Einkommen könnte sich so die Anschaffung einer Immobilie leisten und die Stadt bleibe im Eigentum des Grundstücks.