Grüne und ÖDP wählen Doppelspitze

Auf ihrer konstituierenden Sitzung hat sich die Fraktion von Bündnis90/Die Grünen und ödp eine Doppelspitze gegeben: Roswitha Pohnert aus Schmalegg und Jürgen Lang aus Bavendorf führen die Fraktion, die nach den Kommunalwahlen im Mai auf 14 Personen angewachsen ist, in die zehnte Sitzungsperiode, wie die Parteien in einer Mitteilung schreiben. In den kommenden fünf Jahren wird der neue, bis 2035 gültige Regionalplan rechtsverbindlich aufgestellt. Inhaltlich möchte die Fraktion den Ausbau der erneuerbaren Energien in den drei Landkreisen des Regionalverbands beschleunigen. Beim Verbrauch von Ressourcen, insbesondere von freien Flächen und Rohstoffen, plädieren Grüne und ödp für moderatere Ansätze als bisher vorgesehen. In Verkehrsfragen haben Fußgänger, Fahrräder, der Öffentliche Nahverkehr und die elektrifizierte Bahn Vorrang vor neuen Straßen. Beim Klima-, Umwelt- und Naturschutz hoffen Grüne und ödp auf einen breiten Konsens der Fraktionen. Foto: Grüne/ÖDP