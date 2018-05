Grüne: SPD-Idee ist „sozialpolitischer Unsinn“

Die Ravensburger Grünen sind irritiert über den Vorschlag der SPD, leer stehende Flüchtlingscontainer als Wohnraum für einkommensschwache Menschen zu nutzen.

„Der Vorschlag zeigt, wie weit entfernt sich einige Fraktionen von den Lebenswelten der Geflüchteten in der vorläufigen Unterbringung des Landkreises bewegen“, schreibt Grünen-Stadtrat Yalcin Bayraktar in einer Pressemitteilung. „Die Standards, die wir in Ravensburg für Menschen anstreben, ist nicht der, den die Landkreise für die Bewältigung in der Flüchtlingszuwanderung erreicht haben.“

Dass mit einem Container-Vorschlag die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die im Gemeinderat mehrheitlich befürwortet wurde, von CDU-Stadtrat Rolf Engler in Frage gestellt wird, sei sehr kurzsichtig. „Denn nur durch mehr Wohnungen mit Mindeststandards ist die Wohnraumkrise in Ravensburg zu bewältigen.“ Unüberlegte Schnellvorstöße würden die Gesellschaft spalten und Neid schüren. Von Obdachlosigkeit Bedrohte in Containern unterbringen zu wollen, sei ein verzweifelter Versuch, über die langjährig verschlafene Sozialpolitik der Großen Koalition hinwegzutäuschen, so Bayraktar weiter.