Grüne sind empört über illegal eingebaute Holzkamine

Die Ravensburger Grünen können nach wie vor nicht verstehen, warum die Stadtverwaltung nicht gegen illegal eingebaute Holzöfen vorgeht – in Baugebieten, in denen diese eigentlich untersagt sind. Hintergrund ist, dass erst seit kurzer Zeit bekannt ist, dass Holzkamine gesundheitsschädlich für Nachbarn und Betreiber selbst sind, weil sie gefährlichen Feinstaub in großen Mengen produzieren, sogar dann, wenn sie richtig befeuert werden. Sie brachten das Thema in der Fragestunde des Gemeinderats auf.

Das Argument der Stadtverwaltung, die Duldung dieser meist nachträglich eingebauten Öfen sei „politischer Wille“, wollte Fraktionsvorsitzende Maria Weithmann in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates so nicht stehen lassen. „Ich erwarte natürlich als gewählte Vertreterin, dass Regeln, die wir in Bebauungsplänen aufstellen, eingehalten werden.“ Wenn die Bauverwaltung der Meinung sei, sie könne diese Regeln wegen Personalmangels nicht durchsetzen, müsse sie das dem Gemeinderat signalisieren.

Baubürgermeister Dirk Bastin wiederholte noch einmal die Argumente, die er bereits in einem Artikel der „Schwäbischen Zeitung“ genannt hatte. Demnach sei es für die Stadtverwaltung „praktisch unmöglich“ zu überprüfen, ob jemand in einem Baugebiet Jahre oder Jahrzehnte nach der Bauabnahme einen Holzofen nachträglich einbauen lasse, obwohl das dort nicht erlaubt sei. Bei neueren Gebäuden gebe es hingegen nach Fertigstellung eine Bauabnahme (ab einem Wert von einer halben Million Euro).

Dass das Problem nur ältere Baugebiete betrifft, stimmt aber offenbar nicht. Auch im erst fünf Jahre alten Baugebiet Schornreute-Ost sind laut Maria Weithmann unerlaubt Holzöfen eingebaut worden, und zwar gleich bei Erstbezug. Und das, obwohl das Gebiet am Hang in einer sensiblen Kaltluftschneise liegt und deshalb ohnehin umstritten war.

Oberbürgermeister Daniel Rapp warb dafür, die Kaminbesitzer besser aufzuklären. Das Hauptproblem sieht er darin, dass einige neben Holz „alles Mögliche darin verbrennen – von der Windel bis zum Plastikmüll“. Wenn das nicht mehr geschehen würde, sei schon viel gewonnen. Wilfried Krauss (Bürger für Ravensburg) regte an, dass die Stadt einen Flyer auflegen könnte, in dem die Kaminbesitzer wenigstens „höflich daraufhin gewiesen werden, welchen Schaden sie anrichten“.